“Es el amor de mi vida”: ASAP Rocky confirma romance con Rihanna

Luego de diversos rumores que apuntaban que se estaba cocinando una nueva relación, ya se ha confirmado: Rihanna y ASAP Rocky son novios, oficialmente. Durante años se ha dicho de algo más que una sola amistad entre ambos, y ahora el rapero estadounidense lo ha asegurado.

En una entrevista, que dio sobre su próximo trabajo discográfico, el rapero presumió de lo bien que está su relación con la cantante, incluso, se refirió a ella, como la ‘definitiva’.

'Es el amor de mi vida, mi chica. Todo en la vida es mejor, mucho mejor cuando has encontrado a la persona definitiva. Ella sola equivaldría a un millón de las anteriores. Creo que cuando lo sabes, lo sabes”, dijo.

ASAP Rocky, cuyo nombre es Rakim Nakache Mayers de 32 años de edad, ha sido muy hermético con la relación con Rihanna. Han hecho lo posible por no hacer mediático su noviazgo, y no se presentan juntos ante las cámaras. De hecho, en algunos eventos suelen llegar separados para no dar de qué hablar.

Sin embargo, ahora el secreto ya está afuera, están bajo el radar, aunque no han dado muchos detalles de su relación. Además de confirmar la relación, durante esta entrevista el rapero contó que habían ido juntos a Barbados, ciudad natal de Rihanna, y que la pasaron muy bien. “Fue como una fiesta de bienvenida”, expresó el rapero.

Al parecer la pareja está tan enamorada, que incluso, no se ha descartado la posibilidad de hacer una familia juntos. Dijo que ella está abierta a esa idea. “Sería un padre increíble, notablemente asombroso en general”, dijo emocionado.

Además reveló que Rihanna lo ha ayudado a producir su nuevo disco, en el que Morrisey hizo una colaboración. “Creo que es importante tener a alguien con quien puedas hacer rebotar esos juegos o ideas creativas, tienes un punto de vista diferente”.

