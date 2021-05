BTS consigue nuevo récord con Butter; 5 momentos que sorprendieron a ARMY

BTS consiguió un nuevo récord con su sencillo Butter a pocas horas de haber publicado el video oficial. Y no es para menos, pues el ARMY tiene varias metas para colocar la nueva canción del grupo de k-pop en el número uno de las diferentes listas internacionales.

El MV oficial se reveló las 11:00 pm del 20 de mayo (hora de México) y rápidamente consiguió ser tendencia en redes sociales como Twitter. Ahora, a poco más de 7 horas, el clip llegó a los 55 millones de reproducciones y más de 5.5 millones de likes en Youtube, rompiendo así el récord que consiguieron con Dynamite, su primera canción en inglés.

Como ya es costumbre el video contó con increíbles escenarios, una buena coreografía y estilos brillantes y encantadores que hicieron lucir a RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook, pero hay cinco momentos que sorprendieron a ARMY- nombre que reciben los fans-.

1. Got ARMY Behind Us

Consientes de que sus fans forman parte importante del éxito que conseguido a lo largo de sus casi 8 años en la industria musical, BTS decidió agregar un pequeño reconocimiento a sus seguidores. "Got ARMY Behind Us" ("Tenemos ARMY detrás de nosotros" en español) fue parte de la letra, y en el video aparecen los integrantes formando la palabra ARMY.

2. Significado de los números

En el video los integrantes de la banda surcoreana aparecen en lo que parece ser una cárcel, ahí portan unos números y los fans han comenzado a especular de qué se trata.

Jungkook : 110604/ 4 de Junio del 2011. Fecha en la que llegó a Seúl para convertirse en aprendiz en BigHit.

: 110604/ 4 de Junio del 2011. Fecha en la que llegó a Seúl para convertirse en aprendiz en BigHit. V : 000001: Es el código del color morado o magenta. También puede representar el #1 de algo.

: 000001: Es el código del color morado o magenta. También puede representar el #1 de algo. Jimin : 141018/ 18 de Octubre del 2014: Representaría la segunda fecha del primer concierto de BTS en Seúl, Corea del Sur: Live Trilogy Episode II THE RED BULLET

: 141018/ 18 de Octubre del 2014: Representaría la segunda fecha del primer concierto de en Seúl, Corea del Sur: J-Hope : 660660. Famoso código en un localizador en el cual se ve como las letras "뽀뽀" que significan "beso/besito"

: 660660. Famoso código en un localizador en el cual se ve como las letras "뽀뽀" que significan "beso/besito" Suga : 384627 Se especula que puede ser el patrón de bloqueo del celular que forma el logo de BTS.

: 384627 Se especula que puede ser el patrón de bloqueo del celular que forma el logo de BTS. Jimin : 655212 El código podría representar los números relacionados con palabras: 65 (보고(싶다) )"extraño/quiero ver" 52 (우리) "a nuestrxs" 12 (아미) "army".

: 655212 El código podría representar los números relacionados con palabras: 65 (보고(싶다) )"extraño/quiero ver" 52 (우리) "a nuestrxs" 12 (아미) "army". RM: 201904/ 19 de Abril 2020. Fecha del 2do día del primer BangBangCon o también sería los Grammy y Billboard.

3. Jungkook y sus diferentes estilos

Jungkook se convirtió en tendencia junto al lanzamiento del nuevo video de Butter. Esto se debió a que llamó la atención su colorido cabello morado, el cual ya había mostrado en los adelantos de la canción, sin embargo, los fans no lo dejaron pasar desapercibido.

Igualmente después del lanzamiento de la canción, BTS hizo un live para agradecer al ARMY por su apoyo, y ahí se pudieron ver algunos de los nuevos tatuajes del menor de la banda.

4. RM participa en la letra

En una entrevista después de dar a conocer Butter, RM confesó que trabajo en la letra de este sencillo, pues indicó que el rap original no se sentía como algo que hicieran los miembros de la boyband.

“‘Butter’ era una canción muy completa. Sin embargo, había partes de rap que no encajaban con nosotros, así que participé pensando que sería bueno ajustarlas a nuestro estilo”, dijo.

5. J-Hope enamora a ARMY

El ARMY no pudo dejar pasar el nuevo estilo del bailarín, J-Hope, pues reconocieron lo bien que le queda el cabello amarillo fosforescente, a pesar de ser un tiente muy difícil. Además, también señalaron lo atractivo que luce como chico malo, pues en el video hay una escena en el que el cantante da esta vibra.

Finalmente, los memes no faltaron, ya que al final del videoclip Hobi -como le dicen los fans- tuvo que comerse una mantequilla.

