BTS presentará Butter en los Billboard Music Awards 2021; ¿Cuándo y dónde ver los premios?

El ARMY se encuentra sumamente emocionado pues esta semana BTS prepara muchas actividades, la principal es el estreno de Butter el cual se realizará este jueves por la noche (hora de México), mientras que el fin de semana tendrá una participación durante la entrega de premios Billboard Music Awards 2021.

La banda de k-pop no sólo presentará su más reciente lanzamiento, el cual es su segundo sencillo en inglés, sino que también está nominado a varias categorías de los BBMAS 2021, siendo Top Social Artist y Top Collaborationlas que se encuentran en tendencia en redes sociales, pues necesitan el voto de sus fans para poder llevarse el galardón, mientras que las demás clasificaciones son evaluados por bajo las métricas de ventas de álbumes, ventas digitales, streaming, entre otros.

¿Cómo será la presentación de BTS en los BBMAS?

Debido a los protocolos de salud que aún se mantienen debido a la pandemia, Billboard informó en un comunicado que BTS se presentará de forma remota desde Corea del Sur, se desconoce si será un show en vivo o si será gravado debido a la diferencia horaria. Esta será el cuarto año consecutivo en que la banda de k-pop se presenta en los Billboard Music Awards.

Además de ellos, la gala de premiaciones contará con la participación de Nick Jonas como presentador, Alicia Keys, Twenty One Pilots quienes interpretarán “Shy Away”, canción de su nuevo disco, “Scaled and Icy” y por otro lado, H.E.R., estrenarán en vivo su sencillo, “We Going Crazy”, junto a DJ Khaled y Migos. Asimismo Bad Bunny y Karol G haran una performance llevando la música latina.

¿Cuándo serán los BBMAS?

La ceremonia de las premiaciones se realizará el domingo 23 de mayo a las 7:00 pm (hora de México) y se transmitirá por televisión estadounidense vía NBC. Los servicios de cable que hayan adquirido la señal también transmitirán el evento.

Sky : Canal 899 (SD) y Canal 1899 (HD).

Star TV: Canal 415.

Izzi: Canal 610 (SD) y Canal 912 (HD).

Megacable: Canal 410 (SD) y Canal 1410 (HD).

Tigo: Canal 406 (SD) y Canal 759 (HD).

Billboard confirmó que BTS realizará el estreno de “Butter” en la ceremonia de los BBMAs 2021. Esta es la primera vez que la banda de k-pop mostrará en televisión su performance y se espera que repita el éxito de “Dynamite”.

