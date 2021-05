¿BTS y Dua Lipa juntos? Esta publicación desató las teorías de una colaboración

BTS se ha convertido en una banda muy solicitada entre las estrellas internacionales. Las colaboraciones con las estrellas del k-pop se ha vuelto común, pues no hay que olvidar grandes éxitos como los que ha hecho con Steve Aoki o la participación de Halsey en Boy With Luv. Ahora se ha especulado de una posible colaboración con Dua Lipa.

Los artistas surcoreanos y la cantante inglesa están nominados para los Billboard Music Awards 2021, premios que se realizaran el domingo 23 de mayo y se transmitirán por televisión estadounidense vía NBC y las cadenas de cable que tengan acceso a esta señal.

Ante ello, se especuló que ambas estrellas de la música podrían colaborar, pues BTS presentará por primera vez “Butter”, su segunda canción completamente en inglés y con la que se espera que repita el éxito de “Dynamite”, sencillo con el que consiguió su primera nominación a los Premios Grammy 2020.

Una publicación de Dua Lipa en Instagram desató los rumores de una posible colaboración con el grupo de k-pop. En ella la intérprete de Break My Heart publicó una serie de fotografías que acompañó con el mensaje "Viste a un bebé bailando 🍭 bts por @laleekley".

A pesar de que causó gran sensación, sobre todo para los fans latinos, esto se trata de un malentendido y una mala traducción, ya que el "bts" se trata de Behind The Scenes o "detrás de cámaras" de un video que recientemente grabó la intérprete de "New Rules".

BTS podría hacer otras colaboraciones con estos artistas

Hace unas semanas, HYBE - agencia del grupo surcoreano- anunció su alianza con Ithaca Holdings, del empresario musical estadounidense Scooter Braun, representante de J Balvin y otros artistas como Ariana Grande y Justin Bieber, por los que los fans especulan que pronto podrían hacer algo con estos artistas.

El primero en alzar la mano y mostrar interés por hacer música junto a RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook, fue el colombiano J Balvin, quien dijo en un en vivo: "“Con BTS, yo creo que hay que hablar, ver cuándo y cuál es la mejor forma de hacer una colaboración en inglés bien brutal”.

mfa