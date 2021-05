Yahir confiesa que ha sido difícil sacar a su hijo de las drogas

Los personajes del mundo del espectáculo han confesado que en muchas ocasiones los vicios como el alcohol y las drogas los tientan para "sobrellevar" la presión que viven, uno de estos casos fue el de Yahir, quien aseguró que estuvo cerca de diversas sustancias tóxicas, pero que logró salir.

Sin embargo, el cantante dijo que su hijo Tristan vive una situación diferente a la que él padeció, pues mientras que el exacadémico logró salir avante, su descendiente ha enfrentado momentos complicados, pero, afirmó, trabajar para salir del mundo de las drogas.

"Como lo saben, no es ningún secreto, mi hijo tuvo problemas de drogas y todo, y él quiere dejar un buen mensaje con eso", explicó para una entrevista con el programa de televisión Venga la Alegría.

El también actor aseguro que no ha sido nada sencillo lo que ha vivido con su hijo, pero pidió a otros padres jóvenes que no se den por vencidos, porque aunque parezca imposible, el mejor apoyo es a través de la familia.

"No ha sido nada fácil, pero yo el consejo que le doy a todos los morros que son papás muy jóvenes —yo fui papá a los 18, 19 años— es estar. 'Dios aprieta, pero no ahorca'. Muchas veces te da miedo, ‘es que no voy a poder, es que no esto’, y prefieren abandonar a sus hijos, pero no, la vida no es así, porque tienes que estar todo el tiempo, demostrar tu amor. Eso es lo que te saca delante de cualquier problema", declaró Yahir.

De igual forma, señaló que su familia es de deportistas, por lo que él busca alejar a su hijo de las drogas a través del deporte, algo a lo que él también le agarró el gusto desde que era niño, pues llegó a jugar beisbol.

