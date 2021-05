Cecilia Suárez rechazó trabajar en Hollywood por esta razón

Desde hace algunos años los actores mexicanos han probado suerte para triunfar en el extranjero, especialmente en Hollywood, en donde se llevan a cabo las producciones más grandes e importantes de la industria cinematográfica, sin embargo, a pesar del talento nacional, muchos prefieren abandonar el sueño, tal y como lo hizo en su momento Cecilia Suárez.

La actriz, que cumplirá 50 años en noviembre próximo, ganó reconocimiento después de haber participado en la serie dirigida por Manolo Caro "La casa de la Flores", interpretación que le valió en 2019 y 2020 el premio Platino.

Gracias al éxito de la serie de Netflix, Suárez quiso probar suerte en Estados Unidos, por lo que se le vio viajando muy seguido a Los Ángeles, California, donde se presentó a varios castings, pero sin encontrar uno que fuera de su agrado, debido a que los papeles que le ofrecían siempre eran de estereotipos, ya fuera la sensual latina o como parte de un grupo criminal.

"Me parecía que los roles para mexicanos en Hollywood eran características burdas y poco concretas de lo que en verdad somos las mujeres. No me interesaba glorificar las intervenciones estadounidenses en otros países, tampoco hablar de nosotras como delincuentes o como mujeres siempre dispuestas y ultra sexualizadas", comentó durante una entrevista la actriz.

Pero esto no la detuvo para continuar explorando otros países, por lo que viajó a Europa, en donde participó en la miniserie de tres capítulos "Alguien tiene que morir", que también fue estrenada en la plataforma Netflix, la cual trata de la España de 1954.

Una de las últimas producciones en la que estuvo fue "3 caminos", también hecha en España, que fue creada y escrita por Alberto Macías y fue estrenada en la plataforma Amazon Prime Video.

