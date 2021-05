¡Yadhira Carrillo se DEFIENDE! Ésta fue la razón por qué cacheteó a Michelle Renaud

Con el objetivo de entregar mejores actuaciones en pantalla, las actrices algunas ocasiones deben meter algo de realismo frente a la cámara, por ello han llegado literalmente a los golpes. Prueba de ello fue que Michelle Renaud recordó que la peor cachetada que ha recibido en el set fue propinada por Yadhira Carrillo.

La exreina de Belleza comentó que su comportamiento tiene una razón y es sencilla: imprimir realismo a la actuación y no repetir la escena, por que eso provocaba que las cachetadas se llegaran a quedar marcadas en el rostro de las actrices.

Sin embargo, Renaud explicó en una entrevista para el programa de YouTube “Pinky Promise” que se quedó “shockeada”, porque Carrillo la golpeó tan duro que se le quedó la cara dormida y le dolió por un buen rato.

Por otro lado, Carrillo aprovechó para aclarar la situación: "Nuestro director Benjamín Cann, a quien le mando un beso, siempre nos dijo: ‘Quiero una bien dada, no quiero muchas’. Y si no la dabas bien, se tenía que repetir y tenía que volver a dar la cachetada, una vez me acuerdo que con (Sergio) Sendel se repitieron siete veces, él lo puede platicar y siempre nos decía nuestro director: ‘Una y bien dada’, ¡qué dolor!".

Yadhira Carrillo detalló que para ella es normal dar y recibir cachetadas reales, aunque aclaró que siempre se hace con respeto y tratando de que quede a la primera, para no tener que repetirlo. "Puedo decir que hay más de ocho o diez actrices a quien tuve que darles y que me dieron cachetadas, primeras actrices, desde Jacqueline Andere. Nos dábamos unas muy buenas".

