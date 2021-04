Yadhira Carrillo volverá al trabajo, a casi dos años de que su esposo Juan "N" ingresó a prisión

Desde hace casi dos años, Yadhira Carrillo ha visitado a su esposo Juan "N", quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la CDMX, por lo que la actriz ha desatendido su parte de empresaria, por lo que dijo que se siente un poco más motivada para regresar a trabajar a su tienda de ropa.

A pesar de que la situación legal de su esposo todavía no se ha solucionado y no se tiene un pronóstico de cuándo podría quedar en libertad, Carrillo comentó que desde hace tiempo empezó a sentir ganas de ver su tienda y de arreglar los aparadores.

De igual forma, consideró que empezará a trabajar en su aspecto físico y también en su empresa, para que cuando su esposo quede en libertad entre los dos puedan impulsar su proyecto juntos.

"Todo el tiempo que he estado aquí con mi esposo desatendí mucho la tienda, no he estado tanto, los aparadores no los he arreglado, todo eso lo dejé a un lado por estar aquí, entonces ahorita ya empecé este fin de semana a lavar todo afuera, a acomodar, a pintar", detalló a los medios tras ser entrevistada afuera del Reclusorio Norte.

Debido a la situación que vive con su esposo, la actriz aseguró que ha aprendido a valorar las cosas que tiene en la vida, por lo que ve todo con una perspectiva diferente.

