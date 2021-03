Lety Calderón revela cómo es su relación con Yadhira Carrillo ¿Trabajarían juntas?

Leticia Calderón volvió a hablar de Yadhira Carrillo, quien es pareja de su exesposo Juan Collado. Esta vez reveló como es su relación con la protagonista de "Barrera de amor" y si en un futuro estaría dispuesta a compartir créditos en un proyecto televisivo.

En una entrevista para Suelta la Sopa, la actriz de "Imperio de mentiras" , admitió que en un primer momento estaba enojada y dolida por la relación entre Carrillo y Collado, sien embargo, dijo que ahora ha tratado de ser pacífica con ambos.

Lety Calderón explicó que siempre tendrá una relación con su exesposo, pues es el padre de sus hijos Luciano y Carlo. Agregó que "si se fue" fue porque no le gusto su manera o forma de hacer las cosas, pero que eso no tiene que afectar a su relación con los menores.

"Traté de darle lo mejor, traté de ser una buena esposa, no le gustó mi manera o mi forma, no se dio, no pasa nada, yo pienso que a la gente no la puedes obligar a nada”, dijo la actriz durante la conversación.

Calderón aprovechó la oportunidad para revelar que antes sus hijos le tenían miedo y huían de Yadhira Carrillo. Contó que en una oportunidad en que los niños regresaron a casa de su padre, uno de ellos, se encontró con Carrillo y en vez de tener una interacción cordial, el joven corrió.

"Me dijo ‘estaba subiendo y ella estaba parada en las escaleras, pero yo me levanté la cara, la vi y me espanté y corrí y me baje’, y le dije ‘¿la saludaste?’, me dijo ‘no mamá, me asusté y me baje’, le dije ‘pues muy mal hecho’”.