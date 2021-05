Miguel Bosé genera polémica al afirmar que 5G provoca que haya "menos pájaros en el cielo"

Miguel Bosé ha vuelto a generar gran polémica luego que se dieran a conocer las declaraciones que el cantante español dio durante su participación es una conferencia online privada, en donde habló de la pandemia de Covid-19 y se fue contra las vacunas contra el coronavirus, además afirmó que tecnologías como el G5 provocan que “existan menos pájaros en el cielo.”

Las declaraciones de Miguel Bosé, emitidas en la conferencia titulada “Conocimiento es poder”, fueron retomadas por el programa “Sálvame” en donde compartieron un fragmento en el cual se ve al cantante español plantear diferentes posturas respecto a la actual pandemia de coronavirus y las campañas de vacunación anti Covid-19.

Estas hipótesis, expuestas por Miguel Bosé, se podrían considerar dentro del marco de las consideradas teorías de la conspiración, las cuales han generado intensos debates en los medios de comunicación, así como en las redes sociales debido a su falta de sustento científico, y en esta ocasión no fue la excepción.

Bosé se va contra la tecnología G5

Además de hacer mención de temas relacionados con la pandemia de Covid-19, Miguel Bosé arremetió contra las vacunas y la tecnología G5, la cual, aseguró, es la responsable de que existan cada vez menos pájaros en el cielo, lo que terminaría afectando a la naturaleza, explicó.

"La realidad es que tengo ahí fuera una naturaleza llena de árboles y pájaros. Hay menos pájaros, porque el 5G se está cargando a todos los gorriones, pero fuera hay una naturaleza llena de vida y un aire que no contiene ni rastro de los virus", se escucha decir al cantante.

Bosé además aseguró que las vacunas anti Covid-19 no están probadas por nadie y que solo son un experimento: “No es una vacuna, es un producto que está autorizado por una emergencia transitoria, pero no está aprobado por nadie. Es un experimento, no es una vacuna testada en humanos. Se han saltado muchos pasos", indicó.

Además de asegurar que "la vacuna (anti Covid) es lo que mata" el famoso artista se fue contra instituciones y personajes como la OMS y Bill Gates, así como contra los gobiernos de diversos países. Finalmente Bosé motivó a quienes presenciaron la conferencia a que dejaran de ver televisión y de creer en lo que se informa mediante los medios de comunicación y las redes sociales, además los invitó a comparar por sí mismos la información que se da a conocer regularmente.

