Esta es la misteriosa razón por la que Tom Cruise no ve a su hija Suri Cruise

Recientemente, Suri Cruise, hija del actor Tom Cruise y la actriz Katie Holmes, cumplió 15 años. La noticia de la llegada a la adolescencia de Suri Cruise trascendió por lo adorable y hermosa que luce; pero otro aspecto la opacó: el distanciamiento de su padre, el protagonista de la saga ‘Misión Imposible’, a quien no ha visto en más de seis años.

Mientras Katie Holmes y Tom Cruise estaban juntos, al actor se le veía muy cercano de su hija Suri y hay diversas imágenes que lo comprueban. Sin embargo, tras el divorcio de la pareja en 2012 comenzó el misterio, que envuelve a esta familia. Aunque tal vez el misterio empezó mucho antes, cuando Tom Cruise se convirtió en la cara de la cienciología a inicios del 2000.

La cienciología separó a Tom Cruise de su hija Suri

Una de las teorías que más abundan acerca del distanciamiento de Tom y Suri Cruise, es a causa de la cienciología, una doctrina espiritual que se ha esparcido en todo el mundo, en gran parte gracias a Tom Cruise.

En el año 2006, Katie Holmes y Tom Cruise se unieron en matrimonio; e incluso, Katie se unió también a la cienciología. Ese mismo año nació su hija Suri Cruise. Durante seis años, la actriz se mantuvo alejada de los reflectores. Hasta que se divorciaron en 2012 y asimismo, Katie abandonó la doctrina.

Se dice que el motivo que la llevó a la separación fue justamente la obsesión del actor con la cienciología y pidió la custodia completa de Suri. De acuerdo a lo estipulado con la ley, el actor tiene derecho a estar 10 días al mes con su hija, pero desde el divorcio no hay pruebas de que se hayan han visto.

Suri Cruise no es hija biológica de Tom Cruise

Hay otra versión que señala, que la razón por la que Tom Cruise no ha querido ver a su hija, es porque en realidad, Suri no es su hija biológica. Mucho tiempo se rumoró que Tom Cruise era infértil, porque con su exesposa Nicole Kidman no procreó, sino que adoptaron a dos niños Bella y Connor. Sin embargo, después de su separación Nicole sí tuvo hijos biológicos.

Por lo que se cree que Suri, fue fruto de una inseminación artificial, con un candidato con las mismas características que Tom Cruise.

Tom Cruise quiere convertir a Suri a la cienciología

Otra teoría dice que Tom Cruise está esperando que su hija Suri sea mayor de edad, para atraerla a la cienciología, cabe destacar, que Katie Holmes, tras su divorcio, le inculcó a su hija el catolicismo.

