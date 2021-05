MC Kevin fallece a los 23 años: El músico brasileño perdió la vida al caer de un quinto piso

Kevin Nascimento Bueno, mejor conocido como MC Kevin, perdió la vida el pasado 16 de mayo después de caer de un quinto piso de un hotel de Río de Janeiro, la muerte se produjo en el hospital, ya que después de la caída, el músico de 23 años fue llevado a una clínica para ser atendido, pero no se pudo hacer nada.

Hasta el momento no se tiene tanta información sobre los hechos ocurrido el pasado domingo, por lo que será cuestión de tiempo para poder determinar cómo ocurrieron las cosas en la muerte del cantante brasileño que comenzaría su carrera en 2013 al lanzar su primera composición.

La muerte se produjo dos semanas después de haber celebrado su boda con con la abogada Deolane Bezerra en una playa de México.

Una de las teorías de la policía indican que el músico estaba escapando de su mujer, por lo que habría decidido saltar desde el mostrador del hotel en Barra para intentar no ser visto de su esposa; lamentablemente los cálculos no fueron los esperados y terminó perdiendo la vida de una forma bastante trágica.

Neymar se despide de su amigo

Después de enterarse sobre la tragedia ocurrida en Río de Janeiro, el astro brasileño, Neymar Jr., no pudo contener su dolor y le mandó un mensaje de despedida a un querido amigo.

La estrella del PSG y MC Kevin tenían planes juntos para el verano, ya que se dice el futbolista lo iba a visitar. Ney expresó su sentir en redes sociales, donde escribió: "No lo puedo creer, 23 años... juro que no sé qué decir. Solo agradecerte el cariño hacia mí. Teníamos pensado conocernos ahora en mis vacaciones e infelizmente no podremos...".

El exjugador del Barcelona escribió que tiene la certeza que aún así lo abrazará y le agradecerá la confianza en él. El mensaje terminó deseándole que descanse en paz.

dza