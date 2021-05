Christian Nodal comparte foto de su reencuentro con Belinda desde la cama y ¿sin ropa?

Este fin de semana los fanáticos de Christian Nodal y Belinda agradecieron al cantante originario de Sonora que compartiera con ellos un momento íntimo a lado de la bella coach de La Voz Azteca, pues luego de que existieron rumores de una supuesta separación entre los cantantes, el intérprete de “De los besos que te dí” dejó claro que están más enamorados que nunca y que además ya están juntos nuevamente.

Y es que la separación solamente fue física pues luego de estar varios meses a lado de su bella novia en España, Christian Nodal regresó con su familia y amigos, aunque el cantante estaba contento por estar en casa nuevamente, externó a sus seguidores que extrañaba mucho a Belinda, tanto que no había podido ni dormir.

Y es que de acuerdo con el propio Nodal, antes no dormía debido a la carga de trabajo pero ahora no lo hace por que si no comparte la cama con Belinda, le es imposible conciliar el sueño.

¿Apasionado reencuentro?

Este fin de semana, Christian Nodal compartió un breve video en el que muestra que nuevamente ya está a lado de Belinda y que durante los próximos días, el cantante ya podrá dormir bien pues ya están en la misma cama.

Así lo dejó ver el propio Nodal en donde se puede ver a la pareja acostada y abrazados, mientras que Belinda está con los ojos cerrados, Christian admira la belleza de su hermosa y talentosa novia.

Lo que llamó la atención de este material es que Belinda pareciera estar desnuda, pues en la parte superior no trae ninguna prenda, por lo que la protagonista de “Bienvenidos al Edén” con su mismo brazo cubre parte de su anatomía para no mostrar de más.

Por otra parte, Christian Nodal escribió sobre dicho clip “Eres mi hogar, te extrañé como loco” dejando claro que su relación sigue y están más enamorados que nunca.

bmz