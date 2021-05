La Voz México: Despiden a Belinda por caprichosa; afirman exigía exorbitante aumento de suelto

La Voz en TV Azteca habría despedido a Belinda como coach y no estará en la siguiente temporada, por ser “exigente” y haber pedido un aumento de sueldo. Versiones extraoficiales sostienen que Belinda se molestó al saber cuánto ganaba Danna Paola cuando estaba de juez en La Academia y quiso obtener algo similar, pero TV Azteca se lo negó.

Belinda siempre se ha caracterizado por ser una mujer empoderada que siempre lucha por lo que quiere y no se conforma con poco, no le importa decir todo lo que piensa cuando la atacan por algún look o cuando se trata de un proyecto importante que tiene que ver con su trabajo, mucho más. Sin embargo, parece que esta vez no pudo negociar con los productores de una de las televisoras más grandes de México.

Belinda fue una buen coach en La Voz

La intérprete de “Amor A Primera Vista” se convirtió en una de las coaches más talentosas y más queridas por todo el público, pero aún así, a TV Azteca no le interesó mantenerla. Belinda apareció en cinco temporadas seguidas del show; en la actualidad se encuentra en España grabando una serie, cuya trama todavía se desconoce.

Era de las más queridas en el show. Foto: Especial.

Una renovación en todo el show

La última temporada estuvo compuesta por los coaches Belinda, María José, Yahir y Ricardo Montaner. Otras versiones, tal vez más acercadas a la realidad, es que la producción quiso renovar a casi todo el equipo para darle una nueva cara al show.

Este era el equipo de coaches. Foto: Especial.

La única que seguirá como coach es María José, pero a ella se unen tres nuevos famosos que tratarán de ganar el reality show en la edición del 2021. Miguel Bosé, quien en 2012 ya había participado como coach en La Voz, será uno de ellos. También se suma Jesús Navarro, vocalista de Reik, y Edith Márquez.

msb