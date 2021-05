Natalia Lafourcade comparte nueva versión de “Tú sí sabes quererme” con dos invitados especiales

La cantante mexicana Natalia Lafourcade compartió la noticia de que ya está disponible la nueva versión de “Tú sí sabes quererme” que forma parte del disco “Un canto por México vol. 2".

Natalia ahora comparte su voz con dos artistas, el primero se trata de Rubén Blades, cantautor, músico y activista panameño y la segunda es Mare Advertencia, que en palabra de Lafourcade se trata de una mujer oaxaqueña, poeta, rapera, activista, feminista, guerrera de su palabra, pensamiento y de su comunidad

“Escuché su música una tarde mientras navegaba las plataformas musicales y escucharla me llevo a ver un pequeño documental acerca de su vida, sus principios, sus inquietudes e importante labor para su comunidad, el mundo del hip-hop y la poesía de protesta. Escucharla hablar me llenó de inspiración, es una de las tantas artistas emergentes que admiro profundamente y siento, tienen un mensaje poderoso para compartir. Estoy muy agradecida porque Mare también aceptó venir a esta familia”, escribió la cantante.

Además la estrella también dio a conocer que su emoción por participar a lado de Balades, manifestó que fue en 2017 cuando “Tú sí sabes quererme en la ceremonia de los Latin Grammy en Las Vegas, en ese evento coincidió con el ganador de esa noche a mejor álbum de salsa.

“Y de pronto el señor volteó, me dio la mano, un abrazo y me dijo lo mucho que le gustaba esta canción. Yo no supe qué decir, me quedé muda tratando de mantener la calma, apenas alcancé a decir: “por favor maestro, un día cantemos juntos” y en ese preciso instante, anunciaron que Rubén Blades había ganado el Grammy al mejor álbum de salsa. Entonces me dio otro abrazo veloz y subió al escenario feliz a recibir su reconocimiento. Años más tarde, tengo la dicha de invitarlo y que él acepte colaborar con su enorme talento y presencia en este proyecto musical”

El arte de la portada del sencillo fue hecha por la artista e ilustradora mexicana Analeovy. “Me siento feliz de compartir con ustedes la portada de nuestro siguiente lanzamiento. Esta belleza de arte lo hizo mi gran amiga @analeovy y en unos días liberamos el video”, dio a conocer hace unos días la interprete.

