Chiquis Rivera graba NUEVA música; la estrella comparte COQUETA letra

La cantante Chiquis Rivera dio a conocer a través de sus redes sociales que se encuentra grabando nueva música, pues se puede apreciar como canta la letra de una coqueta canción.

La hija de la fallecida “Diva de la banda”, Jenny Rivera, se caracteriza por mantener a sus seguidores al tanto de sus diversas facetas como influencer, escritora, empresaria y también de su vida privada.

En sus cuentas oficiales siempre está en constante interacción con sus fans quienes se sienten muy felices de conocer cada paso que da la intérprete de “Las desatrampadas”.

En las imágenes compartidas se puede apreciar parte del contenido de lo que podría ser su nuevo sencillo. “Te volví a ver, sentí ese fuego que me sube de nivel, aquí arriba el calor se siente bien, cuantas veces soñé recorren tu piel un y otra vez, tan solo con pensarte me dan ganas de desnudarme poquito a poco, dejarte loco, deja que yo me encargue, en disfruta mi fruta quieres probarme”, cantó en diversas historias de Instagram.

Janney Marín Rivera nombre real de la famosa expresó que se trata de una de las canciones más sensuales de carrera, se trata de un material que se une al lanzamiento de “Sexo débil”, tema en colaboración junto a Victoria La Mala que se estrenó el 4 de mayo.

Cabe destacar que la joven de 35 años había hecho una pausa en su carrera musical, se había enfocado en otros temas y ahora retoma con más fuerza que nunca su paso en la música, siempre buscado mantener en alto la dinastía de la familia Rivera.

Chiquis Rivera siempre está dando de qué hablar y recientemente fue presa de críticas porque anunció el secreto por el que mantiene su abdomen plano desatado múltiples opiniones de sus seguidores y de estrellas como Niurka.

