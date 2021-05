Venom: Let There Be Carnage ya cuenta con póster y trailer

El cine de superhéroes continúa con sus planes y no de estos es Venom: Let There Be Carnage, película que se estrenaría durante el pasado 2020, pero por cuestiones de la pandemia la fecha para su lanzamiento se retrasó una y otra vez, hasta que hace unos momentos Sony presentó el póster oficial y su primer trailer.

Tom Hardy volverá a interpretar al simbionte Venom, el cual deberá enfrentarse a su contraparte Carnage, personaje al que dará vida Woody Harrelson, de quien se espera una excelente actuación.

Este es el primer póster oficial de la nueva entrega de Venom. Foto: Especial

En el primer trailer se puede ver que Eddie Brock (Tom Hardy) lleva una mejor relación con Venom, además de que van aprendiendo a convivir en el día a día, mientras que siguen cumpliendo con su papel de antihéroes, ya que mientras combaten a los villanos, el simbionte necesita ser alimentado con sus presas.

Por otro lado, vemos el esperado surgimiento de Carnage, quien está dentro del asesino serial Cletus Kasady (Woody Harrelson), quien está a punto de recibir la inyección letal y desata su ira para escapar de prisión.

Sin embargo, Carnage creará todo un caos en espera de que Venom lo intente detener, pues el simbionte rojo busca acabar con su "competencia", ya que es uno de los pocos seres que puede detenerlo.

Se prevé que la fecha de estreno de Venom: Let There Be Carnage sea el 24 de septiembre en los cines de todo el mundo, aunque podría haber algún retraso debido a la pandemia por el Covid-19.

