¿Premonición? Pedro Infante y la vez que aconsejó a Antonio Aguilar ser CANTANTE ranchero | VIDEO

Dentro de la época de cine de oro mexicano, surgieron grandes estrellas y cantantes que marcaron un antes y un después en la música ranchera entre ellos, Pedro Infante, Javier Solís, Eulalio González "piporro" y sin duda alguna Antonio Aguilar, quién en un principio era cantante de ópera, sin embargo, el ídolo del pueblo sería quién lo ayudara a encontrar su verdadero estilo.

Pedro Infante y Antonio Aguilar fueron amigos dentro y fuera de la pantalla grande, sin embargo, el debut como actor del abuelo de Ángela Aguilar, sería en la icónica película “Un rincón cerca del cielo”, junto a Pedro Infante, Silvia Pinal y Marga López en 1952.

La importante cinta fue dirigida por Rogelio A. González y la música es de Manuel Esperón. Por esta cinta Silvia Pinal obtuvo un Premio Ariel, a la mejor coactuación femenina.

Presagio

Durante una entrevista para importante medio de circulación nacional, Antonio Aguilar compartiría que Pedro Infante siempre le vio futuro para la música ranchera: "Pedro Infante fue el primero que me dijo: oiga hermano (a pesar de ser mayor que yo por dos Años me hablaba de usted) pa que se hace el pend*** usted es charro no se vista de catrin, no olvide nuestras raíces." compartió con añoranza.

Aguilar asegura que él, incluso le dijo que eso no era lo suyo pero le agradecía, sin imaginar que "él me estaba diciendo que yo seria un cantante de ranchero". Sin duda alguna puede decirse que Infante sería una especia de vidente que desde siempre notó el peculiar talento para la música vernácula que poseía el esposo de Flor Silvestre.

El intérprete de "La vida es un sueño", compartió que "después lo vi en Texas un año antes de morir en el accidente y me dijo:

"No que no pelao , ves que lo tuyo es ser ranchero y de a caballo"" además agregó que el cantante estaba interesado en hacer algún proyecto juntos.

Aquí una excelsa colaboración entre los dos grandes para la película "Ahora soy rico".

Con información de El Universal y de El Sol de Zacatecas

avh