Así es el corrido que Antonio Aguilar y Los Rieleros del Norte le cantaron a Chihuahua

Los Rieleros del Norte y el extinto cantante zacatecano Antonio Aguilar, le pusieron voz y música al tema escrito por Pedro de Lille y Felipe Bermejo, el apasionante ‘Corrido de Chihuahua’, una joya que todo chihuahuense tiene en su corazón y que sin duda te invita a gritar ¡Qué bonito es Chihuahua!

Tanto Los Rieleros como Antonio Aguilar hicieron sendos homenajes a la canción que fue cantada por primera vez en los estudios de la XEW por la tapatía, Lucha Reyes, quien no solo le dio el sentimiento, sino fue parte de la creación del tema mientras cenaba y tomaba sus tragos con los compositores de la letra y la música.

El tema es una descripción detallada de sitios relevantes en el estado, se mencionan a la ciudad minera de Parral, la zona natural protegida de Majalca, en el norte de Chihuahua, el noble y viejo real hace referencia a la ciudad capital, Villa Ahumada, reconocida como la casa del queso asadero (infaltable para la carnita asada) al Valle de San Buenaventura y no podía faltar la referencia al sotol, originario de Chihuahua y primo del famoso mezcal o el tequila.

¿Cómo nació el Corrido de Chihuahua?

El corrido es inspiración del parralense Pedro Lille y musicalizada por Felipe Bermejo, fue cantada por primera vez por Lucha Reyes con el acompañamiento del mariachi de Don Silvestre Vargas, la canción nació después de una noche de bohemia de ambos autores en la ciudad de México.

Don Silvestre Vargas en aquel entonces era el director de planta del mariachi de la XEW, la radiodifusora más grande de México del consorcio de Don Emilio Azcárraga Vidaurreta, en la época dorada de los grandes cantantes y del cine mexicano.

Vargas cuenta que ambos creadores se reunieron junto con Andrés Huesca en el famoso centro nocturno ‘Waikikí’, en ese lugar nació el ahora ‘himno de Chihuahua’.

A la reunión se unió la cantante Lucha Reyes y el guitarrista Antonio Bribiescas, ambos participaron para darle forma al tema.

Fue Felipe Bermejo, quien en aquellos entonces también era parte del Trío Los Mexicanos quien le dice a Pedro:

“Pedro, casi todos los Estados de la República tienen su corrido como que a Chihuahua le hace falta el suyo. Tu siempre hablas maravillas de tu estado, de Parral, tu tierra, es famoso por lo que tú dices en la radio de su gente, pero no hay corrido, no hay una canción que lo describa. Qué te parece si armamos ahora mismo uno y si no pues que quede en el intento.

De aquella noche de juerga nació el tema y además de una manera muy profesional, grabada en los estudios de la RCA Víctor y con el apoyo no sólo de Lucha Reyes, sino del mejor arreglista de aquellos años, el famoso Rubén Fuentes.

Desde entonces, la canción tomó su lugar como uno de los temas representativos de la música mexicana y especialmente de Chihuahua.

En 2020, el gobierno de Chihuahua, difundió una versión más estilizada de la mano de varios artistas de aquella tierra como: Vikingos del Norte, Jha Juanna, Cecy Leos, Midnight Generation, Francisco Rey, Los Titos, Absa G y Delay, como parte de la conmemoración del aniversario número 311 del estado.

Con información de Página 8

