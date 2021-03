¿Qué significa 'olvido al estilo Jalisco'? Frase que inmortalizó José Alfredo Jiménez

“Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que, yo, sin ella de pena muero, ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue pa' decirme: ya no te quiero", así inicia la canción “Ella”, uno de los temas más exitosos de José Alfredo Jiménez”.

El cantante mexicano así como hizo famosa esta pieza, en su acervo musical se encuentran más de 300 canciones entre rancheras, huapangos y corridos, muchas de ellas con frases icónicas que quedan en el corazón de quien las escucha.

Tal es el caso de la frase “Olvido al estilo Jalisco”, que forma parte de la letra de "Ella", muchos han coreado estas palabras, pero pocos saben el significado que se le ha dado.

Según la Feria Nacional para la Industria del Agave, el “Olvido al estilo Jalisco” hace referencia a dejar de pensar en una decepción amorosa escuchando música de mariachi y tomando tequila, dos cosas que definitivamente se pueden disfrutar en el estado del occidente.

Otro de los datos curiosos de este tema es la teoría de que el cantante originario de Guanajuato dedicara “Ella” a la actriz sonorense María Félix, años más tarde esto fue desmentido por un hijo del famoso, quien mencionó que su padre escribió la letra cuando tenía 17 años, es decir en 1943 y para ese año “La Doña” no era conocida públicamente.

Pero lo que sí reveló es que la canción que dice: “Yo sentí que mi vida, se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila, me hicieron llorar”, en realidad la hizo para un amor imposible, una prima de la que en su adolescencia estaba muy enamorado.

“Ella”, es uno de los títulos que más les gustan a los fans de José Alfredo, aunque también están otros como “El último trago”, “La media vuelta”, “Te solté la rienda”, “Tú y la nubes”, “Que te vaya bonito”, y “Paloma querida”, solo por mencionar algunas.

