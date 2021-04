Así reaccionó Lucía Méndez ante los toqueteos de Enrique Guzmán a Verónica Castro

Tras el escándalo surgido por las declaraciones de Frida Sofia en las que señala que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella, ahora ha salido un video en el que el intérprete de "El rock de la cárcel" tocó de manera indebida a Verónica Castro.

Tras la rápida difusión del video, varios artistas comenzaron a opinar al respecto y una de ellas fue Lucía Méndez quien aseguró que ese momento ella le habría dado una cachetada.

Durante un encuentro con la prensa, Lucía Méndez fue interrogada sobre el nuevo escándalo que enfrenta la familia Guzmán-Pinal.

Ante las preguntas del supuesto abuso que Enrique Guzmán cometió en contra de su nieta, La Méndez dijo: “yo no opino nada, y lo único que deseo es que cure su alma Frida Sofía, que de verdad tenga un buen tratamiento, haya pasado lo que haya pasado. Yo no puedo decir si le creo o no le creo, yo definitivamente no me puedo meter”.

Tras destacar que siempre ha mantenido una buena relación con el rockero, Lucía no perdió la oportunidad de manifestarse en contra de cualquier tipo de abuso al ser cuestionada sobre el video que se hizo viral en las últimas horas donde se ve que el cantante habría toqueteado a Verónica Castro.

“¡Ah caray!, pues yo le hubiera dado una cachetada, yo sí… aunque estuviera en vivo […] si a mi me hubiese pasado, fuera Enrique Guzmán o fuera quien sea, le doy una cachetada, ¡cómo no!, ¡claro que sí!”

Por último, Lucía confesó que ella también sufrió maltrato psicológico por parte de una persona, pero no permitió que pasara a mayores.

“Yo, un abuso, ¡no!, lo medio mato. Sí hubo maltrato psicológico en algún momento de mi vida, que lo supere con terapia, pero sí me tocó un desgraciado, por supuesto que a todas nos ha tocado un desgraciado y lo tenemos que superar, pero maltrato y abuso, no”, explicó la artista.

