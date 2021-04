¡Se pone brava! Ximena Duque recibe la VACUNA vs COVID-19 y envía una AMENAZA a los haters: VIDEO

Ximena Duque confesó en redes sociales que ya recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, y envió un fuerte mensaje a todos los haters.

A través de su cuenta de Instagram, la colombiana de 36 años compartió el video en el que muestra el momento exacto en el que la inyectan, en un centro de vacunación en automóvil.

“Esta es la segunda dosis, la primera me fue bien, me dolió un poquito el brazo. Al otro día me dio un poquito de malestar pero me tomé un [paracetamol] y ya, todo estaba bien. (…) De todas maneras, lo que dé es mejor a que le dé a uno el COVID-19, porque yo pasé por ahí y no se lo deseo a nadie”, dijo.