¿BTS regresará con nuevo álbum en MAYO?; 3 posibles momentos que sorprenderían a ARMY

Este lunes se dio a conocer que BTS regresaría con nueva música en mayo. La noticia sorprendió a ARMY pues a penas la semana pasado el grupo de K-pop liberó la canción 'Film Out' parte de su próximo disco en japonés THE BEST, el cual recopila todas sus canciones en ese idioma asiático y estará en tiendas en junio.

La información fue revelada por Sports Donga, por lo que después la agencia Big Hit Music -compañía que representa al grupo- ofreció una breve entrevista a Newsen en donde se limitó a confirmar que los artistas están trabajando en un nuevo proyecto y que daría más detalles después de que estuvieran terminados.

Estos rumores se hacen más fuertes después de que V de BTS diera a conocer en una conversación con Entertainment Tonight Canada, que el grupo publicaría un álbum nuevo y sobre los planes de mixtape en solitario.

De concretarse estos rumores, el disco saldría seis mes después de su último lanzamiento "BE", en el cual viene su mayor éxito Dynamite, y traería grandes sorpresas para ARMY. Tomando como referencia los antecedentes de la banda, aquí presentamos tres cosas que podrían -o no- pasar en el próximo álbum.

1. Jungkook como parte de la producción

En este último año, el vocalista Jungkook se ha involucrado aún más en la producción de la música, pues hay que recordar que colaboró en la creación del sencillo 'Film Out' y para la el video de "Life Goes On" fue parte de la dirección creativa. Así que para este nuevo material se podría esperar otra participación como esta del más pequeño de la banda.

2. Otro éxito en inglés como Dynamite

De acuerdo a los expertos en música, RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook podrían volver a repetir el éxito de Dynamite al lanzar otro sencillo en inglés, ya que este les dio una nominación a los Premios Grammy 2021. Si bien, los artistas no han manifestado hasta ahora el interés en volver a hacer una canción en otro idioma, tampoco se descarta la posibilidad.

3. Colaboraciones con artistas internacionales

Hace unos días HYBE- agencia de BTS- anunció formó una alianza con Ithaca Holdings, del empresario musical estadounidense Scooter Braun, quien representa a Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato y J Balvin. De hecho, a inicios de esta semana varios artistas le dieron la bienvenida a la banda surcoreana, quienes agradecieron los buenos deseos para esta nueva etapa.

Gracias a este convenio, los fanáticos hablan de una colaboración entre las estrellas occidentales y del k-pop. El primero en mostrar interés por colaborar con BTS fue el colombiano J-Balvin, que por medio de su cuenta de Twitter se unió al #ARMYSelcaDay y después publicó el video 'Film Out' acompañado de "(prox. BTS ft. j balvin) , (follow plis)".

mfa