BTS revela VIDEO de "Film Out" y se vuelve tendencia; aquí 5 momentos que sorprendieron a ARMY

La espera terminó para ARMY, pues este jueves la banda BTS regresó con la canción en japonés 'Film Out'. Con tan sólo una hora en la plataforma de YouTube, el video ya cuenta con poco más de un millón y medio de likes y alrededor de medio millón de reproducciones, por lo que se espera que en las próximas horas se ubique entre las principales tendencias de la plataforma.

'Film Out' es la canción principal de su nuevo álbum en japonés THE BEST, que está programado para lanzarse en junio de 2021. Por ello, los seguidores de esta agrupación de k-pop están inundando Twitter con los hashtags #FilmOutbyBTS, #ProudOfComposerJK, entro otros temas relacionados con el MV. Aquí te presentamos los cinco temas de los que no para de hablar ARMY.

1. El nuevo intro de HYBE

Hace unas semanas, la compañía Big Hit Entertainment -agencia de RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook- cambió su nombre a HYBE Corporation. Por esta razón era muy esperado el estreno del video, pues aparecería en nuevo logotipo en la introducción del videoclip.

No sólo el logo cambió de Big Hit, Music & Artist for Heraling a BigHit Music, sino que también el clásico sonido introductorio. Ahora, ARMY apunta que se tendrá que acostumbrar a esta corta música.

2. Jungkook escribe Film Out

De acuerdo a la descripción de la nueva canción y a los fans, Jungkook colaboró en la creación del sencillo, algo que orgulleció a ARMY. Hay que recordar que el video de Life Goes On fue producido por el vocalista más pequeño de la banda.

3. El MV de Film Out conmueve a ARMY

La mayoría del video está en tonos color sepia, excepto cuando se trasladan a los versos de Yoongi y J-Hope. La canción habla sobre el dolor de añorar a un ser querido y en el video se ve reflejado, pues en él parece Jin en la sala con sus compañeros, sin embargo, da el sentimiento de no ser parte de la escena, ya que mientras todos conviven, él está alejado.

Mientras Jin intenta comunicarse con los miembros, los papeles vuelan por la habitación y el contenido del reloj de arena comienza a subir en vez de caer, para indicar que el tiempo retrocede, como si estuviera atrapado.

4. Se conecta con el universo Bangtan desata teorías

De acuerdo a ARMY, este video tiene relación con otros trabajos de BTS, pues tiene momentos similares a sus MV pasados ​​que tienen su narrativa del Universo Bangtan. Los fans han comenzado a desatar las teorías sobre la conexión de este sencillo con otras de la banda de k-pop.

No hay coincidencia solo en ver "Save Me" en Fake Love. Taehyung sabe lo de Jin, así que lo ayudará, suponiendo que Tae no ha descubierto como exactamente va a ayudarlo, así que solo está mirando por una vez para averiguarlo . pic.twitter.com/iHvCVnmUmr — ??ARMY FORCE Perú 7 ?? 🇵🇪 PERU FUNDS FOR BTS (@ARMYForce_Peru) April 1, 2021

5. Soundtrack de “Signal”

Además de que la canción 'Film Out' marca el regreso de BTS a la música este año, con este sencillo los idols retoman su participación en los OST o Soundtrack, pues se espera que el sencillo sea parte de la película 'Signal'

mfa