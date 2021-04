Arturo Islas acusa BURLA de Luisito Comunica por acciones en favor de los ANIMALES

Una de las personalidades más importantes que tiene actualmente en México las redes sociales es Luisito Comunica, un personaje que se pudo posicionar desde hace varios años y que es uno de los más seguidos en youtube y canales oficiales.

Ahora, este youtuber fue uno de los señalados por el exconductor de Survivor México, Arturo Islas Allende, después de que se dio a conocer el rescate de un elefante llamado "Big Boy", situación en la que estuvo totalmente involucrado el conductor.

Arturo Islas expresa su molestia

En una transmisión en vivo, Arturo Islas afirmó que fue una situación que lo llenó de mucho alivio, pero estuvo metido totalmente en eso y por ello se desconectó de muchas cosas, con tal de apoyar a los animales y a estas causas ambientales.

Pero no dudo en señalar que hay muchos personajes públicos de la actuación o de las redes sociales que simplemente crean una imagen que no corresponde con los actos nulos que no hacen o que simplemente se deslindan.

El conductor acusa a Luisito Comunica

Arturo Islas acusó específicamente al youtuber Luisito Comunica de haberse burlado de la ONU, en un video que publicó hace tiempo en sus redes sociales y él no había externado nada hasta este momento cuando se queja de la falta de apoyo en estas situaciones.

Por esta razón, Arturo Islas afirmó que no había sido elegido como el conductor de la nueva temporada de Survivor México, ya que estuvo ocupado en estas causas ambientales a las que da prioridad, a diferencia de muchos otros personajes públicos.

hgm