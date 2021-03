¿Por qué Luisito Comunica causó polémica otra vez? Esta prenda Calvin Klein sería la causante

Luisito Comunica sigue dando de qué hablar, no sólo porque continúa su carrera como empresario e influencer, sino que también está en medio de la polémica muchas veces. Esta vez usuarios de las redes sociales lo volvieron a acusar de machista y misógino, esto tras recibir un particular regalo de su novia.

El youtuber dio a conocer en su cuenta de Instagram, que su novia, la modelo Arianny Tenorio, le regaló unos calzones personalizados de la marca Calvin Klein. En ellos aparece la imagen de su pareja justo en el área de los genitales. Además, la foto simula a la joven lamiendo esta parte del cuerpo.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras a muchos de sus seguidores les causaba risa este particular y fuera de lo común obsequió, otros apuntaban que era una prenda ofensiva, sobre todo para las mujeres, con quienes ha tenido ya varios encuentros debido a sus comentarios y fotografías.

En la prenda aparece una imagen de Arianny Tenorio.

No es la primera vez que Luisito Comunica tiene un desencuentro con las mujeres

Esta no es la primera vez que el creador de contenidos, tiene un desencuentro con las feministas y mujeres defensoras de los derechos del género, pues hay que recordar que el año pasado el youtuber fue duramente criticado por una foto que subió a sus redes sociales, en las que, de acuerdo a las expertas, incitaba al abuso sexual.

En esa ocasión, Luisito Comunica daba a conocer una marca de mezcal conocida como “Tus nalguitas serán mías”. En la imagen el influencer sostenía la botella del mencionado producto, junto al trasero de una mujer y haciendo la señal de que se trata de una buena idea.

En ese momento los usuarios en redes sociales denunciaron que la peculiar promoción del producto era una acción que codificaba a la mujer e incitaba a la violación. Ante ello, Luisito publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en donde reconocía el error sobre el mensaje enviado.

Sin embargo, tiempo después volvió a imitar la fotografía, esta vez la protagonista era su novia y él aparecía de espaldas. Aunque muchos aplaudieron el acto al cambiar los roles, otros argumentaron que no entendió la falta desde su primera fotografía.

