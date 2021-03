Luisito Comunica: ¿Qué tan MALO es el tequila del youtuber?, expertos dan su opinión

El youtuber Luisito Comunica dio una gran sorpresa para sus seguidores, pues en su faceta como empresario lanzó al mercado su licor de tequila “Gran Malo”, el cual ya se encuentra en tiendas físicas y sitios de internet. Algunos catadores expertos se dieron a la tarea de probar la bebida del influencer y aquí traemos sus conclusiones.

El canal de Youtube, Mezcal Casa Alejandro de la Vega hizo una reseña sobre el licor. Este video se encuentra entre las principales tendencias de la plataforma. En la grabación, Alejandro Pacheco, da algunas explicaciones del producto, por ejemplo, explica que este no es un tequila, pues no cuenta con la denominación de origen, es decir, no cumple con ciertas características para considerarse ente alcohol originario de México.

El diseño de la botella

En su análisis, Pacheco indicó que la botella tiene unos relieves que evitan que se resbale de las manos. Además, su tapa es tan grande que puede servir como un vaso tequilero para poder degustarlo en el momento.

Una de las cosas que más destacó de este producto fue la etiqueta, la cual tiene un diseño sencillo, pero con una frase en Latín en los bordes. Al traducir esta oración, uno se puede dar cuenta de que se trata de la letra de una canción popular.

"Ahí en la fuente había un chorrito se hacía grandote, se hacía chiquito" dice la etiqueta de acuerdo al video.

¿Vale la pena comprar el tequila de Luisito?

El catador explica que en cuestión de olor predomina el aroma a tamarindo y chile, mientras que el alcohol queda en segundo término. Mientras que al degustar, calificó a la bebida como suave, pues no se siente el licor, y reiteró que predomina el sabor del fruto y el picor.

Finalmente, indicó que aquellos que gustan de las bebidas alcohólicas saborizadas disfrutarán de este producto del youtuber, pues es fácil de tomar, además de que el sabor facilita mezclarla con otros productos. Sin embargo, para las personas que disfrutan de sentir el licor, no es la opción.

mfa