Lucerito Mijares asegura que ser hija de Lucero y Mijares no le abre las oportunidades: VIDEO

Lucerito Mijares, hija de Lucero y Mijares, es una de las nuevas promesas que se tienen dentro del mundo de la música y ella ha comenzado ya desde hace algunos meses a hacer pequeñas colaboraciones sobre todo con su papá.

La voz de Lucerito es muy especial y se nota que tiene los genes de ambos padres, pero ella es muy consciente que su carrera musical se dará por méritos propios y no por lo que haya hecho alguno de sus papás.

A veces no hay oportunidades

Durante una entrevista con 'Chisme en vivo', la joven de 16 años explicó que ella está muy agradecida por lo que ha podido conseguir en este tiempo que ha estado más involucrada en la música, pero sabe que necesita prepararse mucho.

De hecho, Lucerito Mijares explicó que en este momento no tiene algún proyecto como tal dentro de la música, pero espera que próximamente las cosas cambien y con ello pueda darse a conocer por sí sola y no por lo que han hecho Lucero y Mijares.

Cantar con sus papás, un privilegio

"Me siento muy privilegiada, porque a veces no hay oportunidad de cantar con tus padres, este es uno de mis mayores privilegios y me siento la más feliz del mundo", señaló la pequeña hija de los cantantes.

Además, aseguró que sus padres la han aconsejado en el hecho de que si va a dedicarse a esto, no tiene que hacer mucho caso de los chismes y debe enfocarse en mayor medida a su carrera.