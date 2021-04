La Voz Kids: Ella es Anais, la niña que habló francés junto a María José | FOTO

Un hecho inédito se dio durante el programa de este lunes 5 de abril de La Voz Kids, en donde una niña llamada Anais González se ganó en primer lugar el corazón de los cuatro coaches que voltearon al escucharla cantar.

Y es que ella interpretó la canción de Celine Dion, "My heart will go on" de gran forma lo que inevitablemente provocó que los cuatro coaches giraran sus sillas para ver quién era la pequeña que estaba cantando esa canción.

Impacto inmediato en los coaches

Después de su interpretación, Anais compartió unos momentos con los coaches y además causó mucho impacto sobre todo en las dos mujeres, Belinda y María José.

En el caso de Belinda, ella comentó que en su primera audición cantó la misma canción que esta noche hizo Anais, por lo que recordó esos momentos y mencionó que cuando la productora la escuchó, la convenció de tal forma que ella sin ser actriz le pusieron clases de actuación para convertirla en toda una estrella.

María José, en francés

Sin embargo, lo que más sorprendió a todos fue que les pidió una frase en francés para señalar que la querían en su equipo, pero lo que encumbró la conexión con María José es que la cantante también sabe francés, así que hicieron el match.

Después de que todos los jueces lograron hilar la frase que les pidió la niña, finalmente Anais decidió irse con María José, en uno de los momentos más emotivos de toda la noche y que incluso motivo también a Belinda, quien tiene raíces francesas.

