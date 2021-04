Así fue la audición del sobrino de Danna Paola para La Voz Kids: VIDEO

Luego de un exitoso estreno de La Voz Kids 2021, los comentarios respecto a los pequeños participantes, su talento y su carisma han dado mucho de qué hablar. En esta ocasión, los lazos familiares de uno de ellos fueron razón de sorpresa.

A pesar de que la forma de interpretar las canciones y la forma de expresarse es lo que más impacto provoca a los espectadores del programa, la audición de Nico Nicstar fue aún más especial, pues el niño de diez años es sobrino de Danna Paola.

El pequeño interprete es originario de la Ciudad de México y no dudó en contarle a la audiencia su parentesco con la actriz Danna Paola. Como parte de su presentación, reveló que su tía es “muy buena onda”.

"A mi papá le gusta mucho cantar, pero mi tía es Danna Paola. A mí me gusta mucho como canta ella, también me gusta mucho que es muy buena, es muy divertida, en las fiestas casi no toma, pero es muy buena onda", aseguró.