Juan Gabriel: ¿Qué CANCIÓN le compuso a su hermana y lo llevó a develar su ESTRELLA en Hollywood?

Juan Gabriel es uno de los personajes más icónicos dentro de la historia de México, ya que fue uno de los cantantes más importantes de todos los tiempos, además de un gran compositor y un excelente showman; pero todo eso quedó grabado como uno de los más grandes del mundo en el ya lejano 2002, cuando entró al pasillo de las estrellas.

Para el mes de marzo del 2002 ocurría un hecho que dejaría una marca imborrable para la historia de la música en México, ya que el "Divo de Juárez" entraría en una selecta lista de estrellas que lograron colocar su nombre en el camino de Hollywood, esto como parte del reconocimiento de una trayectoria sin igual en todo el mundo.

Pero se dice que hubo una canción que fue la que hizo que todo este trabajo y dedicación valiera para que estuviera dentro de ese camino de grandes nombres en el mundo de Hollywood y es una canción que le escribió a su hermana cuando estaba pasando un mal momento.

La historia

Juanga escribió "Abrázame muy fuerte" cuando su hermana Virginia se encontraba postrada en una cama y un día, entró a visitarla con su amiga Guadalupe Yépez y le dijo esa frase que poco tiempo después se convertiría en el título de la canción.

La letras es una demostración pura de amor para una de las mujeres más importantes de su vida, ya que dice "Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió al pena todo... Que este amor que siento es porque tú lo has merecido..."

Su estrella

La canción se lanzó en el 2000, pero se dice que gracias a su gran aceptación dentro de la gente, fue que la gente de Hollywood decidió darle un lugar en ese afamado camino, mismo donde todas las celebridades quieren estar algún día, pero que pocas llegan a colocarse para la eternidad.

Juan Gabriel se convirtió en la celebridad número 2 mil 196 en colocarse en el camino de la fama en Los Ángeles. Su nombre quedó grabado para la eternidad junto a Stevie Wonder y The Four Tops. Pasos más adelante se encuentra la de Luis Miguel, Antonio Aguilar y muchos otros grandes exponentes del mundo de la farándula.

dza