Survivor México: Bella de la Vega fue violentada por dos compañeros; entérate de quién se trata

Bella de la Vega se convirtió el domingo pasado en la tercera participante eliminada de Survivor México, luego de haber perdido en el juego de eliminación ante Memo Dorantes; la actriz y modelo participó durante 21 días en el intenso reality show de TV Azteca, y desde que inició al competencia se vio envuelta en diversas polémicas por su constante actitud negativa hacía sus compañeros de equipo.

De la Vega ya había hablado a lo largo de esta semana acerca de su experiencia al interior del programa, en donde, aseguró, sus compañeros la hicieron sentirse como mercancía. Esto debido a que los integrantes del equipo de los Halcones, al que perteneció, tomaron la decisión de moverla al equipo de Jaguares, solo unos días antes de su eliminación.

La actriz volvió a estar en el foco de atención este jueves luego de asistir como invitada al programa Venga la Alegría, en donde continuó compartiendo parte de su experiencia durante los 21 días que permaneció participando en el exigente reality show. Tan solo ayer Bella de a Vega compartió en su cuenta de Facebook un video en donde realizó fuertes declaraciones; ya que reveló que fue violentada al interior de la competencia por dos de sus compañeros.

Jorge Ortín la agredió tres veces

De acuerdo a lo que Bella de la Vega narró en la grabación, en los días que permaneció al interior del reality show Survivor México fue agredida en al menos tres ocasiones por Jorge Ortín. La primera ocasión ocurrió cuando el actor se burló de su golpe de calor, la segunda cuando la tachó de “protagonista” y la tercera cuando intentó agredirla.

“Pasaron tres ocasiones en la que el señor Jorge fue un hombre agresivo y violento en contra mía. Es un hombre con temperamento y mecha corta. El señor me llegó a violentar tres veces. Cuando me dio un golpe de calor, me dijo que no estaba enferma… quería ir en contra mía. Eso se llama violencia, después me empezó a gritonear”, declaró De la Vega.

u00a1Bella platicaru00e1 contigo sobre todo lo que quieras saber acerca de su experiencia en Survivor Mu00e9xico! ud83cudf34ud83dudc05ud83dudfe1 #JuegoSurvivor Posted by Azteca UNO on Wednesday, April 28, 2021

Además confesó que intentó arreglar sus diferencias con Jorge Ortín, pero no tuvo éxito: “Yo le dije señor ‘ya párele’. Simplemente no paraba y no se controlaba. Él seguía y seguía. No me acuerdo cómo paró esa discusión. Me sentí lo más sola que me he sentido en la vida”, detalló la actriz y modelo.

Finalmente recordó el enfrentamiento que tuvo con el periodista Gabriel Cuevas, quien se convirtió en el primer eliminado del programa, y le envió un mensaje al reportero de Venga la Alegría: “Yo creo en la ética. Yo no hablo mal de la gente, si no sé cuál su pasado. Yo no hablo de la gente sin saber. Lo que pasa con Gabo es que habla sin saber. Eso me ha dolido y molestado”, concluyó De la Vega.

