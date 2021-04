Acapulco Shore 8: Jaylin Castellanos sufre discriminación por ser mujer trans en un antro; hasta la golpearon

Jaylin Castellanos, una de las nuevas integrantes en la nueva temporada de ‘Acapulco Shore’, denunció agresiones por ser una mujer trans. El desafortunado evento habría ocurrido en un antro, al cual fue invitada para promocionarlo; ahí, una persona de la comunidad LGBTTTI la agredió físicamente en el baño.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram Jaylin contó que la aventaron mientras estaba en el baño, le jalaron el cabello y la empezaron a insultar por ser mujer trans, después de eso un hombre de seguridad del lugar le pegó y la sacó a rastras del lugar, pero pese a esos actos, nadie la defendió.

Es muy popular en redes. Foto: Especial.

La nueva ‘shore' detalló que el personal del establecimiento de entretenimiento le pidió en redes que fuera a hacer promoción, aceptó por tratarse de un antro gay, “por supuesto que lo iba a aceptar porque es de mi comunidad, pero no se me hace justo que llego al baño y cuando llego, una chica travesti me empieza a buscar pleito cuando yo no la conozco, no nada”.

Los detalles de la agresión

Agregó que luego de que le jalaron el pelo le dijeron “tú muy perra”, por lo que se paró y trató de defenderse, pero el guardia la jaló y luego de intercambiar algunos golpes entre todos los presentes, todo el staff se le abalanzó para sacarla. Tras su relato, agregó una foto como prueba de su denuncia; sin embargo, no mencionó dónde está exactamente el antro.

“Me pasa que porque les parezco más bonita, más femenina, más acuerpada o algo mejor que otra trans, se ponen de envidiosas y mal vibrosas. Todo porque no soportan”, argumentó. La también modelo agregó que, sin importar si es o no una mujer reconocida en redes sociales, cualquier persona tiene que alzar la voz cuando es agredida.

Sus Seguidores la respaldaron. Foto: Captura.

Para saber más de Jaylin puedes ver la octava temporada de ‘Acapulco Shore’, la cual es transmitida por MTV o por streaming en Paramount Plus. Los productores aseguran que ya son el 5 programa más visto en la actualidad y que en la temporada pasada gue el show más visto entre los mexicanos.

msb