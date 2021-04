Pixar busca a una niña trans para su nueva película; tú podrías protagonizarla

A través de redes sociales, Pixar dio a conocer que prepara su nueva película, ya que busca a la protagonista de la cinta.

La empresa pretende contar la historia de una niña transexual, quien debe enfrentar a la sociedad que no respeta sus derechos y no está de acuerdo con su identidad de género, así lo anunció The Walt Disney Company.

Por tanto, pretenden que la persona que se quedé con este personaje sea una pequeña trans, entre 12 y 17 años de edad, entusiastas y divertidas.

También quieren a una actriz que se desenvuelva naturalmente frente a las cámaras y micrófonos, pero que, al mismo tiempo, pueda interpretar de manera auténtica a una niña trans.

Además, con esta historia quieren crear conciencia, tanto en niños como en adultos, ya que muchos de estos últimos se han pronunciado en contra de la transexualidad infantil, así lo informaron en laurag.tv.

Pixar ya había presentado un personaje homosexual, el cual fue interpretado por una actriz lesbiana llamada Lena Waithe, con el personaje de la oficial Spector, en la cinta “Onward”.

Película de Pixar gana Oscar

“Soul”, producción dirigida por Pete Docter y Kemp Powers, fue la ganadora en la categoría de Mejor Película Animada en la edición número 93 de los Premios Oscar, evento que se llevó a cabo desde la ciudad de Los Ángeles, California.

La categoría a Mejor Película Animada fue una de las más apretadas de la noche, ya que las cinco cintas nominadas demostraron ser grandes producciones como son “Wolfwalkers”, “Onward”, “Más allá de la luna” y “La Oveja Shaun 2: Granjaguedón”.

Los Premios Oscar en su edición 2021 se vivió de manera diferente, no obstante, la industria del cine se mantuvo a flote, a pesar de las complicaciones y riesgos ocasionados por la pandemia de covid-19.

atm