Yahir justifica machismo contra exacadémicos tras acusaciones Myriam

El cantante Yair generó gran con controversia luego de pronunciarse respecto a las declaraciones que realizó la exacadémica Myriam Montemayor, en donde acusó a Víctor García y Raúl Sandoval de misóginos y machistas; de esta manera el cantante se convirtió en la primer persona en posicionarse sobre el tema.

Yair aseguró que todo se trataba de “cotorreo”, respuesta que causó polémica ya que muchos consideraron que solo justificaba el machismo de sus excompañeros. Además, el cantante declaró que de la mucha tristeza ver cómo los integrantes de la primera generación de La Academia se pelean constantemente, ya que antes formaron una hermandad y eran una gran familia.

Sus palabras fueron retomadas por el periodista Eden Dorantes, luego que el exacadémico se pronunciara al respecto durante la alfombra roja del estreno de la obra musical Hoy no me puedo levantar 2021: “Yo lo que te puedo decir es que hicimos una hermandad, fuimos una familia, nos llevábamos increíble, no sé que pasó. No sé en qué momento se empezó a diluir y perder todo eso,” señaló Yair.

Todo se trató de “cotorreo”

El cantante aseguró desconocer en realidad a qué se refirió Myriam Montemayor con sus acusaciones, quien fue la ganadora de la primera temporada del reality: “Me da tristeza verlos peleados y echándose comentarios acá y allá, me da tristeza porque yo los quiero mucho y se que hay mucho amor y muchas veces esas cosas son malos entendidos porque cuando un hombre se lleva pesado con una mujer en cotorreo, lo vivimos seis meses dentro de La Academia, nos bañamos en shampoo, no importaba si era hombre o mujer, era cotorreo, nada más. No sé a qué se refiera Myriam exactamente, no sé pero espero que todo se arregle”, declaró el también finalista del reality show.

La polémica dio inicio cuando en el pasado Día de la Mujer, la exacadémica Myriam Montemayor denunció en Twitter el machismo y la misoginia que vivió por parte de algunos de sus compañeros en con los que concursó durante la primera temporada de La Academia:

“Las cosas hay que llamarlas por su nombre: machismo y misoginia que a veces es también aplicada por el mismo género, y a las personas también hay que llamarlas por su nombre Raúl, Víctor y su compinche Toña”, escribió Montemayor, sin embargo terminó borrando su comentario a las pocas horas. Por lo que el tema volvió a resurgir a casi dos meses luego que Yair fuera cuestionado sobre el asunto.

