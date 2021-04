¿Te acuerdas de la pelea de Toñita y Víctor en La Academia? Aquí te explicamos qué pasó: VIDEO

Actualmente Toñita ha declarado que lleva una buena relación con Víctor García, ambos exalumnos de La Academia, el reality show de TV Azteca que tenía el objetivo de encontrar a la mejor voz mexicana. Sin embargo, durante la primera temporada del programa hubo una pelea que los dos cantantes protagonizaron y que mantuvo a los fanáticos pegados a la pantalla.

Hoy en día se encuentra en YouTube, un extracto de esta pelea en un video. En este comienza con los exalumnos en la cocina platicando sobre música, mientras preparan sus alimentos. Entre risas, se ve que Myriam y Estrella, ambas reconocidas participantes de La Academia, comienzan a hablar de las coreografías que tendrían que hacer.

Entonces, Toñita en el video dice “ya estuvo, ¿no?, ya fue mucho carro”, sin embargo, las risas continúan. Todo ocurre de manera normal, un grupo de jóvenes reunidos para la hora de comer. Y mientras la cámara enfoca a Estrella y Myriam, que siguen platicando y riendo, se escucha de fondo que Toñita dice: “deja de molestarme, ¿sí?, ya estuvo suave de la mula, ya párale. Te estoy hablando bien, en buen pedo”.

Los chicos platicaban acerca del tema de regalías al cantar canciones de otros compositores, para entonces el grupo comienza a percibir la molestia de Toñita, y le comienzan a cantar “sonríe ahora”. En eso Víctor se levanta y dice “no, yo no quiero ver a la negra en las coreografías de Estrella”. Y entonces Toñita, con voz seria le responde: “deja de estarme molestando”.

A lo que Víctor, le grita “me vale madre lo que opines, no me importa”. Y luego la Negra de Oro, le arroja un objeto. De inmediato, el ambiente se puso incómodo, pues se originó una discusión, que al parecer suena como si desde antes tendrían problemas. Pero aun no se sabe bien cómo fue se originó esta pelea, e incluso, Toñita terminó con lágrimas en los ojos.

AV