Ninel Conde impacta a sus fans al mover su “Bombón Asesino” como nunca en Instagram

Ninel Conde encendió las redes sociales con su belleza luego de publicar un video en donde sele ve moviendo como nunca el “Bombón Asesino” al ritmo de una sensual canción; en el video que compartió en sus historias de Instagram la cantante muestra su atributos y los mueve con mucha energía.

A los pocos minutos de ser compartida la historia, la publicación de Ninel Conde ya se había convertido en tendencia; las reacciones fueron múltiples y sus seguidores quedaron encantados con el video del “Bombón Asesino”: “Ninel Conde deja boquiabiertos a sus seguidores sacudiendo la retaguardia”, publicó el programa Suelta la Sopa en sus redes sociales.

Los comentarios de los usuarios de Instagram fueron diversos, aunque la mayoría hacían referencia a que la artista mexicana se encontraba solo desviando la atención de un tema mucho mayor y más delicado; el arresto de su esposo Larry Ramos en Estados Unidos por el presunto delito de fraude.

“Ya siéntese señora”

Comentarios como “Más boquiabierta va quedar ella cuando le caiga el FBI” y “Ya siéntese señora”, han sido solo algunos de los comentarios que se pueden ver en la publicación. La guapa actriz y cantante se encuentra en el medio del huracán mediático que ha generado la detención de quien todos consideran su esposo, esto tras su enlace matrimonial celebrado en octubre del año pasado.

Entrevistada sobre el tema, Ninel Conde declaró a Raúl de Molina, que en realidad no se encuentra legalmente casada con el empresario ya que aseguró que aunque hubo una ceremonia con invitados, pastel y todo lo demás, en realidad no se trató de algo oficial. Por lo que no tiene que divorciarse de Larry Ramos luego que el empresario fuera detenido en Estados Unidos.

“Fue un ritual espiritual y muchos le dicen mi marido, pero no hay papeles”, declaró Conde; además reveló que en el momento en que se dio la detención de Ramos ella no se encontraba con él en Miami. También aseguró que Larry Ramos ya había hablado con ella sobre los problemas legales que tenía y que en todo momento le demostró su apoyo, al igual que él la apoyó ante la situación legal que vive en estos momentos por su hijo.

