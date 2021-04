Larry Ramos amenaza a Ninel Conde “Si yo caigo tú también”, le advierte

Bien se lo advirtieron a Ninel Conde amigos, familiares y hasta fans, pero como dice el dicho “no hay peor ciego que quien no quiere ver”, pues desde antes de iniciar su relación con Larry Ramos, todo mundo le advirtió sobre los riesgos pues era una mala idea, y ahora parece que la cantante está sufriendo las consecuencias de su decisión.

A pesar de que en el momento de su unión Ramos, de 34 años, era investigado por defraudar a 200 personas en los Estados Unidos, una de ellas la cantante mexicana Alejandra Guzmán, ahora que el FBI detuvo temporalmente a Larry Ramos, “El bombón asesino”, quiere deslindarse completamente de él.

Es así que aunque la cantante busca deslindarse de su pareja y sus líos legales, un amigo de Ramos, aseguró a la revista TV Notas, que a Ninel no le será nada fácil deslindarse de su marido.

Pese a las advertencias Ninel decidió casarse con Larry Ramos. FOTO: ESPECIAL

En entrevista con esta famosa revista de espectáculos, el supuesto amigo de Ramos reveló detalles del momento de la detención, pues aseguró que fue el mismo Larry Ramos quien le contó todo personalmente a través de una llamada telefónica, pues a pesar de los años su amistad no se ha roto.

Fue así que reveló que Ramos fue detenido cuando intentaba viajar a Texas para acompañar a su esposa Ninel a una de sus presentaciones; pero fue cuando el FBI lo capturó, mientras que a la cantante la dejaron ir y supuestamente solo tomo su maleta, miró con desprecio a Larry y se fue sin siquiera despedirse, contó.

“Si yo caigo tú también”

Luego de su detención Larry y Ninel no han tenido comunicación, pues supuestamente la cantante no responde sus llamadas ni mensajes, lo que tiene muy furioso a Ramos, razón por la que el ahora detenido ha “amenazado” a la cantante al señalar que está metida hasta el cuello y "si no me apoya, me la llevo por delante’”, comentó el supuesto amigo.

Según Ramos, Ninel estaría implicada en varios de sus negocios pues incluso aseguró que el video que acaba de hacer del sencillo “Tú me pones a pecar” al lado de Juan Magán, fue financiado por él, así como otras inversiones conjuntas tanto en estados Unidos como en México, por lo que aseguró Ninel sería cómplice de sus negocios.

Feliz martes uD83DuDC9C.... semana de mucho trabajo nos vemos esta semana @encasacontelemundo cantando #tumeponesapecar @mediaconceptspr pic.twitter.com/XPZ0lPISqy — Ninel Conde (@Ninelconde) April 13, 2021

SSB