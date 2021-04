¿Regresaron? Michelle Renaud comparte EMOTIVO reencuentro con Danilo Carrera: VIDEO

Recientemente se dio a conocer la ruptura amorosa entre Michelle Renaud y Danilo Carrera, quienes continúan en medio de la polémica luego de que la ahora ex pareja confirmara su separación sentimental.

Fue el pasado 29 de enero que los famosos se pronunciaron al respecto y con un buen semblante, los actores salieron a declarar que su ruptura no intervendrá en las grabaciones de "Quererlo todo", la telenovela que protagonizan.

A pesar de que de esta forma, los actores han asegurado que sigue existiendo un gran amor entre ellos, fue hasta este momento que Michelle por fin ha dado a conocer los motivos de su truene con Danilo.

Fue precisamente en este punto que la famosa explicó que el motivo de su separación era porque querían cosas distintas, pues ella quiere una familia, hijos, mientras él también, pero no ahorita, pues a pesar de que ambos tienen ya 32 años, ella está adelantada en procesos, pues ya tiene un hijo, pero quiere otro hijo ya pronto.

El reencuentro entre la famosa expareja

Luego de que calmara un poco la polémica entorno a su truene, ahora Michelle Renaud ha impactado a sus seguidores al compartir un pequeño clip del sorpresivo reencuentro entre su hijo Marcelo y su ex pareja Danilo Carrera.

A tres meses de su ruptura amorosa, Danilo y Michelle volvieron a reunirse el pasado domingo en México con motivo de la transmisión del último capítulo de la telenovela Quererlo todo.

Horas antes de que los actores se reunieran con los demás compañeros del melodrama que encabezaron, Renaud colocó las imágenes de la emotiva reacción que tuvo su pequeño al ver a Danilo con el siguiente mensaje: “Nada más amoroso que los niños”.

Las imágenes provocaron decenas de reacciones entre sus fans, y mientras algunos se mostraron un poco molestos debido a que los artistas ya no son pareja y aseguran que Marcelo ya no debería ver a Danilo, la mayoría de los textos que se pueden leer en la publicación no dudaron en felicitar a la ex pareja por mantener una excelente relación tras su truene sentimental.

