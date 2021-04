Premios Oscar: Laura Pausini interpreta Io sì, CANCIÓN nominada que grabó en 5 idiomas

La esperada ceremonia de entrega de los Oscar 2021, dio inicio este domingo 25 de abril, misma que se llevó a cabo en Los Ángeles, sede de actuaciones musicales de temas nominados mundialmente famosos, mismo donde la cantante, Laura Pausini, ha sorprendido a todo el mundo por su interpretación "Io sì", canción que está nominada a la mejor canción original.

La intérprete de "En cambio no", sirve de banda sonora para el filme "La vida por delante", siendo la primera película que Sophia Loren ha protagonizado en casi 10 años y que Pausini ha vivido esta experiencia como un sueño que "nunca imaginó".

En esta 93 edición de los Premios Oscar, la italiana ilusionada, interpretó el tema que ha cantado en cinco idiomas; inglés, español, portugués, francés, y por supuesto, en italiano,quien en esta ocasión cantó en inglés junto a la compositora Diane Warren, desde la gran azotea del Museo de la Academia de Hollywood.

Compite con otros poderosos temas musicales

La cantante pudo viajar, gracias al protocolo que fue diseñado por las autoridades estadounidenses para poder reuniose con el resto de los nominados, luego de cimplir su cuarentena de 10 días, junto a Diane Warren, quien cuenta con 12 nominaciones a los Óscar a lo largo de su carrera.

Laura Pausini se disputa el oscar contra los temas: "Hear My Voice", de Daniel Pemberton, "Fight for You", interpretado por D'Mile y H.E.R.; "Speak Now", de Sam Ashworth y Leslie Odom Jr., y "Husavik", de Rickard Göransson, Fat Max Gsus y Savan Kotecha.

