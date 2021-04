María León saca sus mejores pasos y le sube la temperatura a Instagram

La cantante María León encendió las redes sociales con un video en el que baila sensualmente. De nueva cuenta la ex integrante de Playa Limbo cautivó a sus seguidores de Instagram al mostrar su cuidada figura con un top dorado que dejaba al descubierto sus encantos y unos pantalones a la cadera que hicieron que sus seguidores perdieran la cabeza.

María León no sólo es una de las artistas más completas en el mundo del espectáculo en México, pues actúa, tiene una voz increíble, baila y además tiene una belleza que deja sin aliento a cualquiera.

Siempre luce increíble. Foto: Especial.

El video que subió la temperatura

Con una canción de Sebastián Yatra y Mike Towers, titulada la ‘Pareja Del Año’, la guapa cantante se puso a bailar y mostró su gran talento como bailarina, del cual ha dado muestra en diferentes competencias de talento. Y como era de esperarse, María León recibió miles de halagos y comentarios con lindos piropos.

“Graciassss Mariiii… ¡Brutalllll!, escribió Sebastián en los comentarios ante el atrevido y perfecto baile de María León. Hasta el momento, el video de María León cuenta con más de miles de reproducciones y el mismo número de me gusta.

Se posicionó en lo más alto

A pesar de que el año pasado fue difícil para todos, María León se convirtió en la artista más popular debido a su participación en el show de talentos ‘¿Quién es la máscara?’, en el cual ganó el primer lugar de la competencia, al ser la artista en crear los más increíbles números musicales.

Tiene una figura de envidia. Foto: Especial.

En la actualidad es la protagonista del famoso musical “Hoy no me puedo levantar” al lado del cantante Yahir. Y también prepara nuevo material discográfico: “Estoy terminando de grabar mi nuevo disco que me aventure en esta pandemia eterna. Serán 12 temas dentro del género regional mexicano con tintes urbanos y pop; vienen featuring brutales, se me cae el corazón de gratitud para todos los que colaboraron. El estreno espero que sea antes del Teatro Metropólitan que todavía está para el 2 de octubre”, comentó recientemente.

