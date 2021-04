Luis Miguel, La serie; Todo lo que debes saber sobre el tercer capítulo en Netflix

Luis Miguel, La serie ha demostrado que las series biográficas son una garantía. Ejemplos como esos en Netflix podemos mencionar Narcos, The Crown, Bolívar, The story of Diana y Freud. Ahora, la historia sobre Luis Miguel está rompiendo records en la plataforma de streaming.

Luego del estreno de los dos primeros capítulos de la segunda temporada, los fanáticos resolvieron algunas dudas y también surgieron muchas más. Memes, teorías, críticas y muchas posturas se vieron en redes sociales el domingo pasado. Y seguramente, en dos días sucederá lo mismo.

Esta semana, en la tercera entrega de la temporada veremos dos temas centrales. El primero de ellos es el accidente de Alex Basteri, el hermano de Luis Miguel.

El domingo se estrena el nuevo capítulo de la serie

El otro tema importante que veremos en el tercer capítulo son los celos que despertó en Luis Miguel, el abrumador éxito de Cristian Castro y el hecho de que un famoso productor quisiera trabajar con él. No hay duda que la vida del cantante ha despertado un gran interés, no sólo en el tema profesional sino en lo personal.

¿Cuándo se transmite el Capítulo 3?

El tercer capítulo de la serie se estrena el domingo 25 de abril, en Netflix y se podrá ver a partir de las 8:00 de la noche en México. El tema de Luis Miguel para esta semana será Suave, interpretado por Diego Boneta, otro éxito del cantante mexicano en 1992, del álbum Aries.

El estreno de los dos primeros capítulos rompió marcas en Netflix

