Famosa actriz deja la actuación y ahora se dedica a la venta de marihuana

La pandemia puso en dificultades económicas a muchas personalidades del medio artístico, quienes tuvieron que buscar alternativas para generar ingresos ante la falta de trabajo por la cancelación de espectáculos y presentaciones. Una de ellas fue la actriz Francesca Guillén, quien en medio de la emergencia sanitaria optó por dedicarse al negocio de los cannabinoides para subsistir y en entrevista aseguro que le va muy bien.

La famosa actriz, hija de Alejandro Camacho y Bárbara Guillén, decidió iniciar como emprendedora tras haber pasado por momentos económicos complicados desde antes que iniciara la pandemia de Covid-19, ya que en 2019 murió su mamá, la actriz Bárbara Guillén, y enseguida la emergencia sanitaria recortó sus ingresos. Motivo por el cual se decidió a incursionar en un muy peculiar negocio; el de la venta de cannabinoides.

Así lo declaró Francesa Guillén en una entrevista concedida a la revista TV y Novelas; “Es un negocio atractivo y legal. No es marihuana porque no contiene THC, el elemento psicotrópico del cannabis, así que no genera adicción ni hace daño. Es más, si te hacen un examen antidoping, ni siquiera aparecerían residuos,” explicó en el encuentro la actriz.

“Aquí no hay nada fuera de la ley”

Francesa Guillén destacó que lo que le atrajo de la comercialización del producto es que es un negocio legal y con gran crecimiento: “Siempre he sido muy respetuosa de la legalidad, no me gusta saltarme las reglas y aquí no había nada fuera de la ley, por eso le entré”, explicó. La hija de Alejandro Camacho también aseguró que sus ingresos se han incrementado desde que comenzó a dedicarse a este nuevo emprendimiento.

Tan solo durante el primer mes la actriz logró generar ingresos por más de 30 mil pesos, refirió. Los cannabinoides ofrecen múltiples beneficios entre los cuales destacan el ayudar a aliviar los dolores articulares y la artritis, ayuda en trastornos como la depresión y favorece la pérdida de peso.

Cuestionada por la crisis económica que han enfrentado múltiples artistas en México debido a la pandemia, Francesca Guillén aseguró que “Mucha gente pensaría que los artistas vivimos en la opulencia y el bienestar permanentes, sin ninguna preocupación, pero nada más alejado de la realidad. Sólo una minoría tiene esa posibilidad, el resto no”. Por ello, y ante las restricciones generadas por la emergencia sanitaria, se vio imposibilitada a seguir trabajando en lo que es su pasión; la actuación.

