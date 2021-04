Esta es la increíble conexión entre Selena Quintanilla y Lucía Méndez

Lucía Méndez es una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana. Se habla mucho de su relación con otros famosos, como es el caso de Luis Miguel, con quien tuvo un corto noviazgo. Sin embargo, pocos saben de su conexión con Selena Quintanilla.

En los años 90, la reina del Tex Mex se había convertido en un ícono de la música texana, por lo que varias marcas comenzaron a llamarla para trabajar en sus campañas. Una de ellas fue Coca-Cola, la compañía más importante de refresco que, además, le pidió a la cantante hacer un sencillo.

El encargado de realizar esta campaña fue Pedro Torres, pareja de Lucía Méndez en ese entonces, pero la anécdota no termina ahí, pues aunque la refresquera tiene presencia internacional, no tenía mucho presupuesto para dicho comercial.

En entrevista para el programa De Primera Mano, la protagonista del El extraño retorno de Diana Salazar contó que le regaló un vestido a Selena cuando apareció en el comercial de refresco.

“El quería un vestido muy bonito para ponérselo a Selena, pero la producción a pesar de que era una marca importante no quería gastar tanto, entonces me pidió a mí que le regalara uno de mis vestidos, que incluso me lo había dado él”, dijo.