Ximena Navarrete desmiente intento de homicidio: "Están confundidos"

Luego de que un reportero de espectáculos contara una historia sobre Ximena Navarrete, la propia actriz y modelo desmintió el haber sido víctima de un intento de homicidio, que supuestamente ocurrió hace tres años. Navarrete dijo que es muy probable que la persona que lo dijo la esté confundiendo con alguien más.

Gabriel Cuevas dijo que en un programa de radio, que hace unos tres años, la modelo y su esposo se hospedaron en un lujoso hotel en Tampico, en donde les sirvieron comida con pedazos de vidrio.

Después de esta historia, la actriz tapatía dijo que si eso pasó, no fue a ella y que afortunadamente nunca ha tenido un conflicto de esta magnitud en un restaurante.

Ximena Navarrete negó la historia de que intentaron asesinarla en Tamaulipas

FOTO: Instagram

Navarrete negó la historia

No, no soy yo. Han de estar confundidos de Ximena. Sí, soy Ximena Navarrete pero no, para nada, no he ido a ningún restaurante desde hace un buen rato, por la pandemia y todo eso, explicó la modelo.

El conductor de televisión había contado que se trataba de un evento de belleza y que Ximena pidió una pechuga para cenar. Además, que cuando le llevaron la comida, la parte y ve que tiene vidrios molidos, contó el reportero .

Además, Gabriel Cuevas aseguró que la ganadora de Nuestra Belleza Jalisco en 2009 y su esposo, Juan Carlos Valladares, procedieron legalmente en contra del lugar.

"Te juro por Dios que no. Pero qué nota tan más loca. Ni he estado en ningún restaurante, ni mi esposo ha interpuesto ninguna demanda”, afirmó la actriz en una entrevista relacionada con el tema.

gka