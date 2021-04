¿Cuál es el origen de La Bamba y cómo se inmortalizó ?

Fue a fines de la década de 1950 cuando un chico de 17 años tomó una vieja canción popular mexicana y la puso al ritmo del rock 'n' roll. "La Bamba" hizo historia en el rock 'n' roll cuando se convirtió en la primera canción de base latina en llegar a la audiencia del pop y el rock. Ese adolescente, Ritchie Valens, se hizo famoso.

Para bailar "La Bamba", solo se necesita un poco de gracia. Esas son las palabras sencillas y pegadizas de una canción popular que sonó y sonó por muchos años en Estados Unidos donde se hizo un himno para la comunidad latina que en algún momento cruzó hacia el norte del rio Bravo o que nacieron ya en territorio estadounidense como Valens.

Origen de la canción

El origen de "La Bamba" puede remontarse aún más, según Beverly Mendheim, autora del libro "Ritchie Valens: The 1st Latino Rocker".

El nombre en sí, 'Bamba', no es español, Es un nombre africano. La palabra en sí significa 'madera', y tenía que ver con la gente bailando en un piso de madera. Ha habido un vínculo de raíces africanas en Verracruz a través de Cuba. También ha habido un vínculo, también, dentro de la Península de Yucatán ".

¿Por qué no quería cantarla Ritchie Valens?

Al principio, Ritchie Valens no se sintió cómodo comercializando la canción popular mexicana. Sintió que era degradante para su cultura. Y se mostró reacio a cantar en español porque su acento no era muy bueno. Entonces visitó a su tía favorita, Ernestine Reyes.

"Bueno, un día llegó a casa y me dijo: 'Tía, tengo que traducir esta' La Bamba 'al inglés'", recuerda Reyes. “Yo digo, 'Está bien. Vamos a sentarnos'. Así que lo hicimos, en español, porque él no sabía nada de español", contó su tía

¿Quién fue el productor?

Bob Keane produjo la mayoría de las grabaciones de Ritchie Valens. En el verano de 1958, los dos salieron a la carretera para promocionar el primer lanzamiento de la joven cantante de rock nuevo, llamado "Come On, Let's Go". Mientras Keane conducía su Thunderbird, Valens tocó otra canción que llamó su atención.

"La primera vez que escuché" La Bamba "con Ritchie fue cuando conducía a San Francisco con él para su primera aparición en televisión", dice Keane. "Estaba en el asiento trasero tocando su guitarra todo el camino hasta allí. Y luego escuché esta melodía, esta 'Dadadada da da da', y dije, 'Vaya, creo que sería un gran disco de rock. trata eso.'"

"Cuando uno se detiene a pensar en lo que se logró con un disco", dice el presidente de Del-Fi Records, Bob Keane, "es uno de los fenómenos de toda esta industria, en lo que a mí respecta. Nunca había visto algo así.

La muerte de Ritchie

El 3 de febrero de 1959, Ritchie Valens abordó un avión rumbo a Fargo, Dakota del Norte. Una tormenta golpeó y el avión se estrelló cerca de Clear Lake, Iowa, matando a todos a bordo.

