¿Crees que 'La Bamba' de Ritchie Valens, es una canción 100% mexicana? Esta es su historia

Probablemente no sepas ni quién es Ritchie Valens, pero seguramente sí sabes qué canción es 'La Bamba'. Pues bien, si tu respuesta fue sí, palomita, pero si tu respuesta fue no, no te culpamos, pues el autor de esta pieza casi patrimonio cultural de México, ha quedado un poco en el olvido, de no ser por su canción.

Ritchie Valens o Ricardo Valenzuela es un cantante de origen mexicano, pero nacido en Los Ángeles, Estados Unidos, que en su momento fue reconocido mundialmente por su canción 'La Bamba', un éxito que no disfrutó mucho tiempo, pues murió en un accidente aéreo el 3 de febrero de 1959.

Han pasado sesenta y dos años de su muerte y la canción aún sigue sonando. Ya es mucho decir que hasta los millenials la conocen. Sin embargo, el músico californiano, sólo disfrutó por un par de meses su éxito, a pesar de que fue un o de los pioneros del rock and roll en español.

El día en que murió la música

El día de su muerte fue conocido como El día en que murió la música. Y con razón, pues a los 5 años aprendió a tocar la guitarra con su papá y a los 16 tuvo su primer golpe de suerte, cuando el líder y vocalista de The Silhouettes, la banda donde tocaba, no pudo asistir a un show y él tomó su lugar.

Pero la suerte le volvió a sonreír, cuando lo descubrió Bob Keane propietario de la firma Del-Fi Records, quien le vio algo más que "una poca de gracia", porque apenas lo escuchó el productor, lo eligió. De hecho habría sido su propio productor, quien le propuso al grabar su primer LP, que hicieran una canción de origen mexicano. Hasta ese momento, fue poco conocida en EU.

Con gran éxito con su primer disco, cuyos nombres de sus temas eran Come on Let's Go, Donna y La Bamba. Contrario a lo que se creen el último no fue un tema que más ascendió en el ranking de los Billboard, sino el segundo, con el que llegó al puesto número dos.

Su muerte fue tan prematura, como inesperada y azarosa. En medio de la gira Winter Dance Party, el micro en donde los músicos se trasladaban se rompió y decidieron viajar en avión. Desafortunadamente sólo había 3 plazas y para definir quién viajaría Ritchie tiró la moneda con su colega Tommy Allsup y ¿ganó?. Cabe señalar que sus colegas Buddy Holly y “The Big Bopper” ya tenían su lugar reservado.

Destino no tuvo "una poca de gracia"

Fue el 3 de febrero, al poco tiempo de despegar, en medio de una tormenta de nieve, cuando la avioneta se estrelló en Iowa, poco después de despegar en Dakota del Norte, donde la máquina perdió altura y se estrelló. Todos los pasajeros murieron y ninguno de ellos llegaba a los 30 años.

La racha de desgracias en el mundo del rock en el vecino del norte, continuó y un año más tarde el músico Eddie Cochran, que le había dedicado el tema “Three Stars” (“Tres estrellas”) a sus tres colegas. Murió en un accidente automovilístico.

Valens disfrutó únicamente 2 meses de la fama del tema, ya que lo lanzó en noviembre de 1958. Pero para ese momento, la canción de origen mexicano se reducía a su geografía, particularmente en el estado de Veracruz.

Se desconoce quién es el autor de “La Bamba” y cuándo fue escrita, pero el músico fallecido a los 17 años fue quien la presentó al mundo, después de tener la genial idea de ponerle su toque con ritmo de rock and roll, haciéndola ingresar al ranking Billboard.

Con información de Infobae