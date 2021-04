¡Se acabó el amor! Karol G y Anuel AA rompen el silencio y CONFIRMAN su ruptura

Durante unos meses se habían presentado rumores sobre la ruptura de los cantantes de reguetón, mismos que habían incrementado por algunos audios y momentos en los que se les veía separados, este martes Anuel AA rompió el silencio y lo confirmó.

Los cantantes habían estado ausentes en sus redes sociales como pareja, algo que mostraban en todo momento con anterioridad y esto hizo que los fans especularan de inmediato que ya no estaban juntos.

Anuel AA confirma ruptura

Fue el cantante puertorriqueño quien dio la noticia al realizar un en vivo en su cuenta de Instagram, detalló que la pareja no se encuentra junta desde hace cuatro meses poniendo fin a su relación de tres años.

Aunque Anuel AA externó en una ocasión su deseo por llegar al altar junto a la cantante colombiana, lo que llegó a su fin en medio de rumores por infidelidad y problemas de pareja que parecían incrementar.

“He visto muchas cosas de que Anuel y Karol se alejaron o se dejaron e inventándose historias bien locas de ella y de mí también. Karol y yo, ahora mismo, no estamos juntos. Llevamos como cuatro meses que no estamos juntos, no tenemos una mala relación ni comunicación, estamos bien”, dijo Anuel AA.

El cante aseguró que no fue la falta de amor la que puso fin a su relación, pues aseguró que continúa amándola, añadió que “Karol decidió tomar su rumbo y yo también”.

Karol G y Anuel AA confirman su ruptura. Foto: Instagram

Karol G dedica mensaje a Anuel AA

Por otra parte, la intérprete de “Bichota” compartió en sus historias de Instagram su versión de lo sucedido luego del video compartido por su ahora expareja.

En la historia la cantante señala que tardaron en dar la noticia pues fue muy difícil para ella enfrentar la ruptura, pero aclaró que no se trató de marketing y que su relación fue real.

“Gracias a todos por acompañarnos en nuestras locuras. El amor que sentimos por parte de todos durante estos casi tres años fue inigualable, increíble y vibrar junto con ustedes fue mágico. Te amo, Emmanuel, mi gratitud a ti y a tu familia”, dijo la cantante.

Karol G y Anuel AA. Foto: Instagram

Con información de medios

