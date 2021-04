Alejandro Fernández: ¿Bad Bunny, Karol G? Los FAMOSOS del Latin AMAs que podrían estar CONTAGIADOS de Covid-19

Alejandro Fernández confirmó que dio positivo a coronavirus, durante su participación en los ensayos para los Latin American Music Awards, que se celebraron este jueves 15 de abril en el BB&T Center de Florida.

Como parte del show, el cantante recibió el Premio Ícono, y envió un mensaje a sus seguidores aceptando que se había contagiado, a pesar de haber recibido ya la primera dosis de la vacuna. Sin embargo, destacó que se encontraba asintomático y en buen estado, recuperándose en casa.

Los Centros de Control de Enfermedades han aclarado en varias ocasiones que las vacunas protegen, después de las dos semanas de haber recibido la segunda dosis, y no evitan los contagios, sino que previenen que las infecciones sean graves. Además, una persona portadora podría seguir transmitiendo el virus, a pesar de esto.

Es por eso que, de acuerdo con People en Español, este viernes la conductora Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, se puso en cuarentena preventiva, pues estuvo en contacto con Alejandro.

Además, Marc Anthony compartió momentos antes de la entrega que no acudiría, sino que se quedaría en su casa, pues al parecer también estuvo cerca de él.

“Hola mi gente, primero que nada, Alejandro enviándote mucha buena vibra y que todo salga bien, sé que todo va andar bien. Aunque gracias a Dios yo estoy bien, he decidido por el bien y seguridad de todos quedarme en casa esta noche. Y a mis fans que no le quede dudas, de que tenemos nuestra cita este sábado 17 de abril es mi concierto virtual. Los quiero mucho y que Dios me los bendiga, cuídense mucho por ahí. Los Amo”, dijo en un video en Instagram.