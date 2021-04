Michelle Salas ¿manda ATAQUE a Luis Miguel La Serie?: "No creas todo lo que ves" | FOTO

Hace unos días se estrenó la segunda temporada de Luis Miguel La Serie, la cual inmediatamente se colocó entre las más vistas en la aplicación de entretenimiento de Netflix, lo que demuestra la gran popularidad que ha alcanzado "El Sol de México".

Como sabes, la trama relata varios episodios de la vida del intérprete de "Culpable o no", "Ahora te puedes marchar" y "La bikina", por lo que poco a poco descubrimos los problemas que afrontó a lo largo de su carrera.

Luis Miguel, la serie: temporada 2

En los dos nuevos episodios somos testigos de la relación de Luis Miguel con sus dos hermanos después del fallecimiento de su papá, Luisito Rey; además, el cantante continúa buscando a su madre.

Sin embargo, la escena que más conmovió a los seguidores de "El Sol de México" fue cuando se reencontró con su hija Michelle, producto de su relación con la talentosa actriz, Stephanie Salas.

Cabe recordar que uno de los episodios más oscuros del cantante es el distanciamiento que actualmente tiene con su hija, quien decidió dedicarse a la industria del modelaje y no seguir los pasos de su papá.

¿Manda indirecta?

Hace unos momentos, por medio de su cuenta de Instagram, Michelle Salas compartió una fotografía en la que presuntamente mandó una indirecta a la producción del gigante en streaming.

En la red social, la hija de Luis Miguel subió tres imágenes con el siguiente pensamiento: "Consejo para ser feliz: no escuches todo lo que te dicen, no creas todo lo que veas y no digas todo lo que sabes".

El mensaje fue respaldado por varias famosas como Stephanie Salas y Sofía Castro, quienes le aplaudieron el valor para escribir el pensamiento justo cuando su papá es tendencia en redes sociales.

